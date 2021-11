Famosos que impactaron con sus disfraces de Halloween ¡Luis Fonsi, Thalía, Chiquis Rivera y más! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Luis Fonsi Credit: Instagram/ Luis Fonsi Muchos famosos mostraron su creatividad con sus disfraces de Halloween. El cantante puertorriqueño Luis Fonsi se transformó en el temido Scarface, interpretado en la película por Al Pacino Su esposa Águeda López luce deslumbrante como Elvira, la glamurosa novia del narco cubano 'Tony Montana'. Mira otros famosos que impactaron con sus transformaciones. Empezar galería Adamari López La actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López se vistió de Cisne Negro en el programa Así se baila de Telemundo, donde brilla como jueza. Adamari lució otro disfraz de ninja para ir con su hija Alaïa y Toni Costa a buscar caramelos. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Cardi B 2 de 10 Ver Todo Chiquis La cantante Chiquis Rivera usó pintura azul para cubrir su cuerpo y transformarse en la villana Mystique de la película X-Men. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Thalía La cantante Thalía luce irreconocible vestida de hombre, como personaje de la popular serie El juego del calamar #SquidGame. 4 de 10 Ver Todo Emily Estefan La cantante Emily Estefan dio vida al pintor mexicano Diego Rivera, junto a su novia Gemeny Hernández, quien encarnó a la legendaria Frida Kahlo. 5 de 10 Ver Todo Shakira Shakira y Piqué se inspiraron en la película I Know What You Did Last Halloween y sorprendieron con este look sangriento. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ozuna El reggaetonero Ozuna se vistió de Batman y fue el superheroe de sus hijos en Halloween. 7 de 10 Ver Todo Michelle Salas Michelle Salas le hizo la competencia a Adamari López con este disfraz de Cisne Negro ¿A quién le quedó mejor? 8 de 10 Ver Todo John Legend El cantante John Legend y su tropa se transformaron en La Familia Addams. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Katy Perry La cantante Katy Perry y el actor Orlando Bloom se vistieron de vacuna y de doctor. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

