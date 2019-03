Famosos que estuvieron juntos y no te acordabas ¿Tom Cruise con Sofía Vergara, Alejandra Guzmán con Erick Rubin, Galilea Montijo con Cuauhtémoc Blanco, Thalía con Fernando Colunga? Dale una mirada a estas parejas que dieron mucho para hablar años atrás y que ahora muy pocos recuerdan que estuvieron juntos. ¿Tom Cruise con Sofía Vergara, Alejandra Guzmán con Erick Rubin, Galilea Montijo con Cuauhtémoc Blanco, Thalía con Fernando Colunga? Dale una mirada a estas parejas que dieron mucho para hablar años atrás y que ahora muy pocos recuerdan que estuvieron juntos. More Alexander Mabry-Paraiso Daddy y J.Lo George De Sota/Newsmakers Tom y Sofía Bauer-Griffin/GC Images Alejandra y Erick Getty Images Lenny y Nicole Kevin Mazur/WireImage Ryan y Sandra FRANCOIS GUILLOT/AFP/Getty Images Galilea y Cuauhtémoc Mezcalent Mila y Macaulay Chris Polk/FilmMagic Thalía y Fernando Mezcalent Nick y Kim Joey Foley/WireImage Ryan y Alanis Frazer Harrison/Getty Images Miley y Nick Asthon y January 1 of 12 Advertisement 1 of 12 George De Sota/Newsmakers Daddy y J.Lo Uno de los amores más emblemáticos de la cantante fue el rapero, quien le adjudicó el apodo JLo. Salieron por dos años y medio al final de los años noventa. Advertisement 2 of 12 Bauer-Griffin/GC Images Tom y Sofía Aunque nunca se pudo confirmar nada, Tom Cruise y Sofia Vergara fueron vistos juntos en 2005. 3 of 12 Getty Images Alejandra y Erick El romance entre estos dos cantantes fue la causa del enfrentamiento entre Guzman y Paulina Rubio, quien también estuvo enamorada del ex Timbiriche. Advertisement 4 of 12 Kevin Mazur/WireImage Lenny y Nicole Sí. Lenny Kravitz y Nicole Kidman salieron juntos e incluso llegaron a estar comprometidos, según contó la australiana a Vanity Fair en una entrevista en el 2007. Advertisement 5 of 12 FRANCOIS GUILLOT/AFP/Getty Images Ryan y Sandra El flechazo surgió durante el rodaje de Murder by Numbers. Bullock es 16 años mayor que Gosling. Advertisement 6 of 12 Mezcalent Galilea y Cuauhtémoc Galilea Montijo y el futbolista Cuauhtémoc Blanco mantuvieron una relación sentimental de varios meses en el año 2002. Advertisement 7 of 12 Chris Polk/FilmMagic Mila y Macaulay A lo mejor no te acordabas pero estuvieron juntos 8 años, hasta su ruptura en el 2011. Advertisement 8 of 12 Mezcalent Thalía y Fernando La cantante mexicana mantuvo uno de los romances más sonados con el actor Fernando Colunga, en torno a 1995, cuando ambos protagonizaron María la del barrio. Advertisement 9 of 12 Joey Foley/WireImage Nick y Kim El actor y cantante Nick Lachey y Kim Kardashian tuvieron un fugaz romance en 2006. Advertisement 10 of 12 Frazer Harrison/Getty Images Ryan y Alanis Ryan Reynolds y la cantante Alanis Morrisette estuvieron juntos desde 2002 a 2007. Advertisement 11 of 12 Miley y Nick Los chicos Disney fueron una pareja en su adolescencia. Advertisement 12 of 12 Asthon y January Kutcher y Jones se conocieron modelando para Abercrombie en 1998. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

