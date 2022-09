Celebridades que durmieron en las calles antes de encontrar la fama Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez Credit: Getty Images Estos famosos ocupan fabulosas mansiones y coleccionan joyas y arte, pero su estilo de vida no siempre fue así y antes de probar las mieles del éxito se las vieron duras y sin un sitio para dormir, según han confesado, ¡mira la lista Empezar galería Anette Cuburu Recientemente la conductora mexicana contó en el show en el show Venga la alegría (TV Azteca) que antes de encontrar la fama tuvo que dormir en las calles. Su confesión revive lo que durante años han revelado muchos famosos del camino a cuestas hacia el éxito... 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Jennifer Lopez Credit: Getty Images Sorprendentemente, uno de ellos es la Diva del Bronx, quien hace tiempos confesó que cuando sus padres se negaron a apoyar su carrera artística tuvo que improvisar una cama y colocarla en la parte trasera de un estudio de danza. 2 de 7 Ver Todo Sylvester Stallone Sylvester Stallon Credit: Getty Images El protagonista de la saga fílmica Rocky contó hace años a la revista Playboy que antes de iniciar su carrera tuvo que hacer una película porno, vender su perro por $50, dormir en las calles y luego pasar tres semanas viviendo en una terminal de autobuses de su natal Nueva York. Ahora colecciona mansiones y arte fino. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Chris Pratt Chris Pratt Credit: Getty Images El estelar de cintas taquilleras como Zero Dark Thirty, Guardians of the Galaxy y Jurassic Park, ha contado que por un tiempo careció de techo y durmió en las playas de Maui bajo una tienda. Hoy su fortuna se calcula en unos $80 millones. 4 de 7 Ver Todo Daniel Craig Daniel Craig Credit: Getty Images Años antes de colocarse el tuxedo de James Bond, el actor británico tuvo que picar piedra para poder encontrar la fama y según ha contado tuvo que dormir en las bancas de los parques. 5 de 7 Ver Todo Hilary Swank Hilary Swank Credit: Getty Images Siendo una adolescente la actriz ganadora al Oscar se mudó a Los Ángeles con su madre y según fuentes ambas tuvieron que vivir en su auto y luego en la casa de amigos que querían venderla. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Dwayne "The Rock" Johnson Dwayn the rock johnson Credit: Getty Images El actor nunca ha ocultado las dificultades de su infancia y según fuentes ha explicado que cuando vivían que Hawaii su familia fue desalojado de su vivienda. La llegada al continente no fue más fácil y durante tiempo cambiaron de vivienda en distintas ciudades. Actualmente The Rock es uno de los actores mejor pagados del mundo. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

