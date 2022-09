JLO, Ricky Martin, Enrique Iglesias y otros famosos que conocieron a la reina Isabel II ¡Mira sus fotos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Marilyn Monroe y Queen Elizabeth Credit: Bettmann/Getty Images No todos los días se conoce a una figura tan icónica como la reina Isabel II. Famosos que tuvieron el honor de conocer a la soberana inglesa incluyen: Jennifer López, Ricky Martin, Gloria Estefan, Enrique Iglesias y Marilyn Monroe (aquí con ella). ¡Mira sus fotos! Empezar galería Jennifer López Queen Elizabeth II y Jennifer Lopez Credit: ROGER ALLEN/POOL/AFP via Getty Images A juzgar por la sonrisa de la reina, la Diva del Bronx hizo muy buena impresión. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Enrique Iglesias Queen Elizabeth y Enrique Iglesias Credit: POOL/ Tim Graham Picture Library/Getty Images El cantante español Enrique Iglesias al parecer siguió el protocolo al pie de la letra. 2 de 8 Ver Todo Angelina Jolie Queen Elizabeth y Angelina Jolie Credit: Anthony Devlin - WPA Pool/Getty Images La actriz Angelina Jolie tuvo una audiencia privada con la soberana. ¿De qué habrán hablado estas fascinantes mujeres? 3 de 8 Ver Todo Anuncio Madonna Queen Elizabeth y Madonna Credit: Anwar Hussein/WireImage La Reina del Pop Madonna pudo conocer a la reina de Inglaterra. 4 de 8 Ver Todo Papa Francisco Queen Elizabeth and Pope Francis Credit: Arthur Edwards/WPA Pool/Getty Images El papa Francisco mandó sus condolencias a la Familia Real tras la muerte de la reina Isabel II, y dijo que sus oraciones estaban con el rey Carlos III. 5 de 8 Ver Todo Sophia Loren Queen Elizabeth y Sophia Loren Credit: Greaves/Mirrorpix/Getty Images La reconocida actriz italiana Sophia Loren también estuvo en presencia de la reina inglesa. ¡Qué glamour! 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gloria Estefan "Mi más profundo pésame para la Familia Real y el pueblo de Gran Bretaña por esta pérdida inconmensurable. La Reina Isabel II fue una líder mundial inigualable, querida y respetada, y fue un privilegio y un gran honor poder haber estado en su presencia en dos ocasiones", expresó la cantante cubana Gloria Estefan en Instagram. "¡Que descanse en paz sabiendo que el mundo la extrañará!". 7 de 8 Ver Todo Ricky Martin "Una verdadera inspiración. Descanse en paz su majestad, la reina Isabel", expresó el cantante puertorriqueño Ricky Martin en Instagram. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image JLO, Ricky Martin, Enrique Iglesias y otros famosos que conocieron a la reina Isabel II ¡Mira sus fotos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.