Estos son los famosos que han demostrado su apoyo a Gabriel Soto en su conflicto con Geraldine Bazán

By Carolina Trejos

Geraldine Bazán a través de sus redes sociales en la que La respuesta de Gabriel Soto a la polémica publicación que compartió ayer a través de sus redes sociales en la que denuncia de manera pública la violación de los derechos de sus hijas por parte del reconocido actor mexicano no se hizo esperar. Ahora la expareja ha dividido a sus amigos famosos. ¡Aquí el team Soto!

Geraldine Vs. Gabriel

La respuesta de Gabriel Soto a la polémica publicación que compartió ayer Geraldine Bazán a través de sus redes sociales en la que denuncia de manera pública la violación de los derechos de sus hijas por parte del reconocido actor mexicano no se hizo esperar. Ahora la expareja ha dividido a sus amigos famosos. ¡Aquí el team Soto!

Maribel Guardia

"Eres un magnífico papá, me consta".

Ariadne Díaz

"Qué lindas fotos! Eres un gran papá. Yo creo que lo más importante para cualquier niño es ver a sus padres felices y crecer rodeados de amor. Felicidades, abrazos!", escribió la actriz mexicana en la publicación de Soto.

Karla Gomez

"¡Que bonitas fotos! Y que bonitas palabras , como debe de ser , desde el amor. Y que así sea para todas las personas que han pasado o pasan situaciones como las que les tocó a Uds , que las cosas se solucionen desde el amor y civilización. Eres un gran papá! Lo mejor para Uds como pareja y familia", comentó su compañera de Soltero con hijas.

Adriana Fonseca

La actriz también apoyó a su colega con un like.

Carolina Sandoval

La copresentadora de Suelta la sopa (Telemundo), quien ha dado su opinión sobre el caso Soto-Bazán esta vez le dio su aprobación a Gabriel.

Lucho Borrego

Así mismo, el colega de Carolina, el comunicador colombiano Lucho Borrego, le dio un "me gusta".

Mane de la Parra

El compañero en pantalla de Soto fue otro de los famosos que gustaron de las fotos.

Laura Flores

La actriz dice que para ella es "normal" que las hijas de Geraldine y Gabriel convivan con Irina Baeva, la nueva novia de Soto.

Eduardo Santamarina

El apuesto actor se puso del lado de su compañero.

