Famosos que han sido diagnosticados con la COVID-19 en el 2021 Por Alma Sacasa Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; Medios y Media/Getty Images Estrellas como Leticia Calderón, Ximena Duque y Liv Tyler han sido diagnosticadas con el coronavirus en lo que va de este año. ¡Mira quiénes más dieron positivo en sus pruebas! Empezar galería Ximena Duque Image zoom El hijo de Ximena Duque, Cristan Carabias, confirmó la noticia de que su madre, el esposo de esta, Jay Adkins, y su hermanita Luna Adkins dieron positivo al coronavirus. "Mi mamá salió positiva, Jay salió positivo y Luna salió positiva, yo fui el único que salí negativo", informó el adolescente de 16 años en su cuenta de Instagram. La actriz colombiana que está embarazada de su tercer hijo se encuentra actualmente en el hospital luchando contra la enfermedad y compartió esto en sus redes sociales: "Llevo un par de días en el hospital. Estaba en casa, descansando, cuidándome, pero ya era muchos días de fiebre y mi ginecóloga me pidió que ya me fuera al hospital". 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Martica Image zoom Credit: Mezcalent Raúl de Molina y Lili Estefan dieron la noticia de que su colega y amiga Martica, quien les servía el café en Univision, tuvo que ser internada en el Baptist Hospital de Miami tras contagiarse del coronavirus. 2 de 9 Applications Ver Todo Leticia Calderón Image zoom La actriz mexicana es otra estrella que recientemente compartió que ella y miembros de su familia contrajeron el coronavirus. Su amiga Addis Tuñón también compartió que la actriz se encuentra actualmente hospitalizada debido a la enfermedad. 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Manuel Velasco Image zoom Credit: Mezcalent.com A principios de este mes, el político mexicano y esposo de Anahí dio positivo. El ex gobernador de Chiapas reportó tener fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar y dolor en el cuerpo, entre otros síntomas. Días después de que se diera a conocer la noticia, la cantante reveló que el resto de la familia dio negativo en sus pruebas. 4 de 9 Applications Ver Todo Liv Tyler Image zoom Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images La hija del rockero Steven Tyler reveló que dio positivo el día de Año Nuevo y tuvo que alejarse físicamente de su familia. 5 de 9 Applications Ver Todo Andy Murray Image zoom Credit: Julian Finney/Getty Images for LTA El tenista británico se preparaba para competir en el Abierto de Australia cuando se reveló que dio positivo en su prueba de la COVID-19 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Brielle Biermann Image zoom Credit: Paras Griffin/Getty Images Kim Zolciak-Biermann, una de las estrellas de la serie de telerrealidad The Real Housewives of Atlanta, dijo que su hija (izq.) fue diagnosticada con la enfermedad. 7 de 9 Applications Ver Todo Jon Gosselin Image zoom Credit: Tom Briglia/FilmMagic Durante su comparecencia en el programa The Dr. Oz Show, Jon Gosselin dijo que estuvo a punto de estar conectado a un ventilador después de contagiarse de la enfermedad 8 de 9 Applications Ver Todo Grimes Image zoom Credit: Dia Dipasupil/WireImage La cantante le dijo a sus fanáticos a principios de este mes que tenía coronavirus, pero no reveló si su pareja Elon Musk o su hijo X Æ A-Xii también lo tenían. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

