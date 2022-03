Famosos que han encendido la controversia por su dramática pérdida de peso Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Miguel Varoni y Olga Tañon Credit: Instagram/@soyvaroni; Instagram/@olgatanonofficial Cuando estas estrellas aparecieron con una silueta y rostro visiblemente más delgados los fans no dudaron en externar su preocupación ¡Mira la lista y por qué bajaron tanto! Empezar galería Miguel Varoni Miguel Varoni Credit: Instagram Miguel Varoni En diciembre pasado el actor y director colombiano se volvió centro de conversación al aparecer mostrando una notable disminución de peso que fue la comidilla de las redes. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Miguel Varoni Miguel Varoni Credit: Mezcalent Así lucía el histrión que saltó a la fama en su personaje como Pedro el Escamoso en la telenovela del mismo nombre (de 2003). "Nunca vi a alguien adelgazarse tan rápido", comentaría sobre su dramático cambio su pareja, la también actriz Catherine Siachoque para explicar lo que realmente estaba aconteciendo. 2 de 10 Ver Todo Olga Tañón Olga Tañón Credit: IG/Olga Tañón En un viaje reciente a Colombia la Mujer de Fuego hizo sonar las alarmas al aparecer con el rostro delgadísima, la nariz pronunciada. "¿Qué hiciste?" le preguntaban en redes los incrédulos. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Olga Tañón Olga Tañón Credit: Mezcalent "Agradezco estar con salud y bienestar, no solamente el mío, sino también el de mis seres amados", comentó a People en Español la quien se sometió a una cirugía para adelgazar de la cual no solo no se arrepiente, sino que ha documentado, a la par de sus otros 'arreglitos'. 4 de 10 Ver Todo Gaby Espino Gaby Espino Credit: Instagram Gaby Espino; Mezcalent La actriz, empresaria e influencer venezolana causó preocupación al aparecer así de delgada en un yate. Ella no se quedó callada y respondió a las críticas con este contundente y aplaudido mensaje. 5 de 10 Ver Todo Adamari López Adamari López Credit: Instagram hoy Día (x2) Los fans se han enfrascado en interminables discusiones respecto a la espectacular pérdida de peso de la actriz y conductora puertorriqueña y los métodos que habría usado para lograr su meta. Recientemente la chaparrita reveló cuántas libras había perdido ya y reveló cuántas más quiere bajar para lograr el peso ideal. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Khloé Kardashian klhoe kardashian Credit: IG/klhoe kardashian Aunque no lo crean esta es la hermana de Kim Kardashian. Antes se le conocía como la más 'curvilínea' del clan, pero como podemos ver en este post reciente está delgadísima y no perdona sus sesiones del gym. Algunos han reaccionado diciendo que está 'demasiado flaca' y que no luce bien. 7 de 10 Ver Todo Khloé Kardashian Khloé Kardashian en 2007 Credit: Getty Images Hacía lucía hacia 2007 la empresaria de moda y estrella de telerrealidad. ¿Se veía mejor antes? 8 de 10 Ver Todo Rachel Frederickson The Biggest Loser - Season 15 Rachel Frederickson Credit: Trae Patton/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images La concursante del la 15va temporada del reality The Biggest Loser impactó al aparecer así de delgada y con el rostro afilado en la cadena NBC luego de someterse a las duras pruebas del show enfocado en perder el peso. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rachel Frederickson Rachel Frederickson Credit: Trae Patton/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images Así lucía a los inicios del show la concursante quien perdió casi un 60% del peso total de su cuerpo. En redes la gente mostraba su consternación asegurando que tras la espectacular pérdida Rachel lucía 'mareada' y 'confundida' en entrevistas y videos. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Famosos que han encendido la controversia por su dramática pérdida de peso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.