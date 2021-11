¿Poco atractivos? Estos son los galanes que rompen esquemas ¡y conquistan mujeres bellas! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Marc Anthony_Mick Jagger_Pete Davidson Credit: Getty Images (3) Marc Anthony, Mick Jagger y Pete Davidson son algunos de esos famosos que a pesar de no tener una musculatura impactante o sonrisa del millón han conquistado a las mujeres más bellas, ¿cuál será su secreto? Empezar galería Pete Davidson Kim Kardashian y Pete Davidson Credit: Backgrid/The Grosby Group El comediante de Saturday Night Live (NBC) y artista de cine ha dado la sorpresa del año al aparecer de la manito con Kim Kardashian y confirmar el runrún de su romance con la influencer y madre de cuatro. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Pete Davidson Phoebe Dynevor y Pete Davidson Credit: Getty Images Esta nueva conquista vino a cimentar su fama de Don Juan, pues previamente se le vio acaramelado en Londres con Phoebe Dynevor, estrella de la serie Bridgerton (Netflix). 2 de 10 Ver Todo Pete Davidson Pete Davison y Ariana Grande Credit: Getty Images Y no olvidemos que el comediante traía loquita a la cantante Ariana Grande, tanto que se comprometieron en matrimonio a las pocas semanas de comenzar la relación, aunque nunca llegaron al altar. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Marc Anthony Marc Anthony y Jennifer López Credit: Getty Images Flaco, tatuado y divorciado. Nada importó a la hora de que el salsero conquistara a Jennifer López a quien convirtió en su segunda esposa y le dio dos bellos hijitos. 4 de 10 Ver Todo Marc Anthony Marc Anthony y Madu Nicola Credit: Getty Images Por los brazos del laureado artista también pasaron la Miss Universo Dayanara Torres y la venezolana Shannon de Lima . Ahora el intérprete de "Pa'lla voy" se ha refugiado en los brazos de la bella y Madu Nicola, aproximadamente 30 años menor que él. 5 de 10 Ver Todo Salman Rushdie Padma Lakshmi y Salman Rushdie Credit: Getty Images El célebre autor nacido en India conquistó a la exmodelo, chef y personalidad de Food Network Padma Lakshmi, con quien estuvo casado durante tres años. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Salman Rushdie Olivia Wilde y Salman Rushdie Credit: Getty Images A pesar de no ser el más galán, también conquistó a la bella Olivia Wilde, actual pareja del cantante británico Harry Styles, ¡wow! 7 de 10 Ver Todo John Mayer John Mayer y Taylor Swift Credit: Getty Images Cuando no empuña la guitarra el artista lleva en brazos a talentosas y bellas mujeres, como Taylor Swift (der.,) o Katy Perry. 8 de 10 Ver Todo John Mayer Jennifer Aniston y John Mayer Credit: Getty Images Además, el cantautor también conquistó a la bella y multimillonaria Jennifer Aniston, ex de Brad Pitt y Justin Theroux, ¿cuál será su secreto? 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mick Jagger Mick Jagger y Bianca Jagger Credit: Getty Images Y qué decir del líder de los Rolling Stones, quien conquistó a la nicaragüense Bianca Jagger, a la modelo texana Bianca Jagger (der.,), y a la modelo y cantautora Carla Bruni —actual mujer del expresidente francés Nicolás Sarkozy— entre muchas otras beldades ¡olé! 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

