Famosos piden justicia para Octavio Ocaña La muerte de Octavio Ocaña ha mostrado inconsistencias en los reportes oficiales; ante esto, las celebridades se han pronunciado al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado viernes 29 de octubre, falleció Octavio Ocaña en circunstancias que hasta el momento no están claras por parte de las autoridades mexicanas. Las primeras versiones señalaban un asalto, luego una persecución. Después se mencionó que el actor manejaba bajo el influjo del alcohol y drogas; posteriormente, que él se disparó porque tenía un arma, etc. En las redes sociales han mostrado diversos videos donde supuestamente se están fabricando pruebas, mientras sus padres lo defienden. Ante la inconsistencia en el caso, diversos famosos se han pronunciado para pedir justicia por el intérprete de Benito Rivers en el programa de comedia Vecinos. "La violencia una vez más nos arrebató a uno de los nuestros. Octavio desde niño, se ganó el corazón de muchos mexicanos. Me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia", expresó Eugenio Derbez en su cuenta de Instagram. "Que triste noticia la partida de Octavio Ocaña un jovencito aún, con tantos planes, sueños y una vida por delante, y todo por la terrible inseguridad y violencia que ¡vivimos en nuestro País! ¡No es Justo!", mencionó Lorena Herrera; quien además, pidió justicia en la emisión mexicana de radio Todo para la Mujer. Octavio Ocaña Octavio Ocaña | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero, mi amigo Octavio Ocaña con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años Tengo rabia y dolor; no cabe duda que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja", dijo Darío Ripoll, y "Frustración, dolor, expresó Mayrín Villanueva, fueron otros de los comentarios. También los usuarios se han unido para pedir que se esclarezcan los hechos en torno a la muerte de Octavio Ocaña. Mientras tanto, las investigaciones continúan.

