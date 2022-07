¡Los pasaditos de copa! Algunos famosos que aparecieron en público con unos tragos de más ¿Sabes qué personalidades han sido noticias por haberse pasado de copas públicamente? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Miguel, Cate Blanchett, Alejandro Fernandez Luis Miguel, Cate Blanchett, Alejandro Fernandez | Credit: Ethan Miller/Getty Images; Dimitrios Kambouris/Getty Images for WarnerMedia; Denise Truscello/Getty Images for LARAS ¿Quién no se ha pasado de copas? Son muchos los que han agarrado una "peda" o "borrachera" por tomar demás, pero no para todos tiene las mismas consecuencias. Si eres famoso, lo más probable es que a nadie se le escape si estás en estado de embriaguez, pero aún así hay muchos que se arriesgan. ¿Sabes qué personalidades han sido noticias por haberse pasado de copas públicamente? Pues son más de uno los que han asistido a shows, entrevistas, ceremonias e incluso a sus propios conciertos con más alcohol en venas del que deberían. Tal es el caso de Luis Miguel, quien en 2018 fue noticia tras aparecer en un concierto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México totalmente ebrio, tanto así que olvidó la letra de sus propias canciones y hasta tuvo hipo, lo cual hizo que lo abuchearan desde el público. Luis Miguel In Concert - Las Vegas, NV Luis Miguel | Credit: Photo by Ethan Miller/Getty Images Pero Luismi no es el único en esta lista, de cual no escapa Alejandro Fernández. En una ocasión, el cantante tuvo una fuerte discusión con la prensa y se notaba que estaba en estado de ebriedad. En otro momento, el mexicano se encontraba en pleno show cantando cuando de repente comenzó a sentirse mal y terminó vomitando frente a sus miles de seguidores tras tomar una bebida que le dio un fan, lo que provocó que tuviera que interrumpir el concierto y salir del escenario. Alejandro Fernández cuerpazo 50 años Credit: Denise Truscello/Getty Images for LARAS Y tampoco se queda atrás Christian Nodal, quien en 2019 dio un concierto en Costa Rica y apenas podía sostenerse en el escenario por su estado de embriaguez. Luego, durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, explicó lo que le había sucedido. "Soy un joven de 20 años que vengo de la nada, vengo de estar con mi gente. Llené un lugar de 15 mil personas en un país que no es el mío, yo estaba súper emocionado y bueno, soy un ser humano y al final me pasó una experiencia en donde se me pasaron las copas, cosa que nunca me había pasado, pero al final la gente estuvo muy contenta y eso es con lo que yo me quedo", dijo. Christian Nodal Christian Nodal | Credit: Medios y Media/Getty Images En esta lista también aparecen mujeres como Emma Thompson, quien en 2014 estuvo en boca de todos por entregar la estatuilla en la ceremonia de los Los globos de Oro a Spike Jonze con una copa en la mano. Otras como Cate Blanchett han admitido públicamente que en ciertas ocasiones prefieren beber alcohol para vencer el nerviosismo. Así hizo cuando tuvo que recoger su galardón a la mejor actriz de 2014 por Blue Jasmine en Los globos de Oro, donde admitió que llevaba "un par de vodkas en el cuerpo". Incluso en su discurso agradeció a su agente por haberle "suministrado vodka de la misma manera que los agentes de Judy Garland probablemente la atiborraban a ella a barbitúricos". Cate Blanchett, piel, skincare, facial SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otro que podríamos sumar a este grupo de los pasados de copa es el actor estadounidense Danny DeVito, quien apareció en el programa The View, de ABC, un poco incoherente por su estado de ebriedad. En el mismo programa admitió que sabía que "las últimas siete copas de limoncello eran las que me iban a emborrachar". Seguramente hay muchos más famosos que prefieren tomarse unas copas para cantar, actuar o recibir galardones delante de una gran audiencia, ¡pero algunas veces se pasan demasiado!

