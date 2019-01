12 famosos que no sabías que hablan español Jennifer López, Gwyneth Paltrow, Matt Damon y otros famosos que te sorprenderán por su dominio del castellano. Jennifer López, Gwyneth Paltrow, Matt Damon y otros famosos que te sorprenderán por su dominio del castellano. More Mayra Mangal Jennifer López Getty Images Kourtney Kardashian Getty Images Kobe Bryant Andrew D. Bernstein/NHLI via Getty Images Becn Affleck Jon Kopaloff/FilmMagic Vin Diesel ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Gwyneth Paltrow David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Michael Kors David Beckham Karwai Tang/WireImage Matthew McConaughey Tom Hiddleston Getty Images Matt Damon Kevork Djansezian/Getty Images Will Smith Gustavo Caballero/Getty Images Viggo Mortensen Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic 1 of 12 Advertisement 1 of 12 Getty Images Jennifer López A pesar de que el inglés es el primer idioma de la Diva del Bronx, la estrella siempre impacta cada vez que aparece hablando perfectamente en castellano. Advertisement 2 of 12 Getty Images Kourtney Kardashian Es una de las integrantes del clan Kardashian que domina la lengua y en redes ha presumido que procura transmitirla a sus hijitos. 3 of 12 Andrew D. Bernstein/NHLI via Getty Images Kobe Bryant Aunque está casado con la mexicoamericana Vanessa Bryant, el exestrella de los LA Lakers no aprendió el idioma en casa, sino como resultado de haber vivido en Europa de niño. Advertisement 4 of 12 Jon Kopaloff/FilmMagic Becn Affleck Según reportes, el actor y su hermano, Casey Affleck, hablan el idioma pues vivieron un par de años en México. Advertisement 5 of 12 ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Vin Diesel El fortachón no domina el idioma a la perfección, pero hace grande esfuerzos por hablarlo, como ha demostrado al lado de su amigo, el reggaetonero Nicky Jam. Advertisement 6 of 12 David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Michael Kors Gwyneth Paltrow Siendo una jovencita, la polémica bloggera y actriz viajó por España y dedicó un buen tiempo a estudiar la lengua emblemática de la Madre Patria. Advertisement 7 of 12 Karwai Tang/WireImage David Beckham Se dice que el retirado futbolista aprendió la lengua castellana durante sus años como estrella del equipo Real Madrid, en España. Advertisement 8 of 12 Matthew McConaughey El rubio ganador al premio Oscar aprendió a hablar español en su natal Texas. Advertisement 9 of 12 Getty Images Tom Hiddleston Además de dominar a la perfección la lengua de Shakesperare, el británico se expresa muy bien en castellano, de lo que hace gala en sus entrevistas a medios hispanos. Advertisement 10 of 12 Kevork Djansezian/Getty Images Matt Damon Otro famoso que está casado con una latina —Luciana Barroso, de Argentina—pero que no aprendió el idioma en casa, sino por medio de un programa de inmersión en México. Advertisement 11 of 12 Gustavo Caballero/Getty Images Will Smith El actor nominado al Oscar está tan orgulloso de su dominio del español, que cada vez que tiene oportunidad de hacer gala de este en una entrevista se lanza al ruedo. Advertisement 12 of 12 Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Viggo Mortensen El galán nació en Manhattan, pero pasó años en otros países, entre ellos Argentina, donde adoptó la lengua española. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

