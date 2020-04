Estrellas mexicanas que encontraron el amor al otro lado de la frontera ¡Amor sin barreras! Estas son las celebridades mexicanas que encontraron el amor al otro lado del Río Grande. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Qué tienen en común Thalía y Patty Manterola? ¿Televisa? ¿Las telenovelas?...¿Te rindes? Pues lo que tienen en común estas dos bellas damas es que además de su gran belleza y dedicación a su carrera encontraron el amor al otro lado del Río Grande para formar una linda familia. Ellas forman parte del grupo de celebridades mexicanas flechadas por un Cupido güerito. ¡Aquí la lista! Tommy Mottola y Thalía El productor y empresario llevaba ya un par de matrimonios cuando conoció a la bella Thalia, con quien se casó en 2000 en una boda como de cuento de hadas celebrada en Manhattan. Con más casi dos décadas juntos y dos hijos -Sabrina y Matthew- este par ha demostrado una y otra vez que en el amor las diferencias de edad no cuentan. Image zoom Patty Manterola y Forrest Kolb La exintegrante del grupo Garibaldi y actriz de telenovelas lleva años viviendo en California, básicamente desde que encontró el amor en brazos de este apuesto músico quien le ha dado tres bellos hijitos. "Él es mi Príncipe Azul. Mi alma gemela. El amor de mi vida", ha dicho la actriz y cantante a People en Español sobre el apuesto músico de origen persa Image zoom IG/PatriciaManterola Marlene Favela y George Seely Otra reina de las novelas quien en 2019 celebró la llegada de Bella, su primera hija, con este empresario australiano de origen libanés con quien ha sentado raíces en California. “Lo estamos haciendo por Bella principalmente porque estar en Australia representa estar alejada de mi familia”, confiesa la artista nacida en Santiago Papasquiaro, Durango, sonre su mudanza a Estados Unidos. Ella misma ha admitido que junto con su esposo contempló en un momento trasladarse a vivir al país de los canguros, pero cambió de parecer. Sobre mudarse a México la opción también quedó eliminada: “Que [mi esposo] venga a México es muy complicado por el idioma, no habla español”. Image zoom Cortesía de Marlene Favela Patricia Maya Azarcoya y Rob Schneider La actriz mexicana ha formado una linda familia con el divertido comediante y exintegrante del elenco de Saturday Night Live (NBC). Su química es tal que incluso trabajan juntos en el reality de Netflix Real Rob. Image zoom IG/Patricia Maya SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como vemos, en el amor no hay fronteras y estos famosos han sabido vencer las barreras del idioma, las diferencias de raza o culturales para lograr una unión perfecta y dar lugar a bonitas familias binacionales. Lógicamente estas no son las únicas familias famosas internacionales y ejemplos de famosos y famosas que adoran a los y las latinas sobran ¡Pero eso se los contamos en nuestro siguiente capítulo de esta serie! Advertisement

