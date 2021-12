Los famosos lloran la muerte de Vicente Fernández: "Hoy es un día difícil y doloroso" Gloria Estefan, María Celeste Arrarás, Olga Tañón, Ricardo Montaner y otras celebridades despidieron a este gran titán de la música que llevó siempre su país por bandera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de los grandes, un artista que incluso en vida ya se convirtió en leyenda. La música y la voz de Vicente Fernández marcaron un hito, por eso su partida deja millones de corazones rotos y los escenarios de luto. Este domingo en la madrugada, su familia finalmente confirmaba en un comunicado lo que ya se presagiaba desde hace días, el deceso del patriarca, quien había tenido una importante recaída a finales de esta semana. Nada más darse a conocer la triste noticia, amigos, compañeros, artistas, periodistas y fans de todo el mundo reaccionaron con pesar a la marcha de este grande. Las redes se inundaron de mensajes de amor, cariño y dedicatorias a un cantante que hizo historia. "Hoy es un día difícil y doloroso para el mundo de la música con la pérdida de un titán Mexicano que, por décadas, llevó sus raíces y su cultura por todo lo alto a través del mundo", escribió de las primeras Gloria Estefan, quien se definió a sí misma como "una de sus grandes fans". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un hermoso mensaje al que siguieron muchos otros como el de María Celeste Arrarás, María Elena Salinas o Raúl de Molina, comunicadores que tuvieron la oportunidad de estar con él desde el otro lado y darle a conocer a través de sus programas y micrófonos. Conforme pasa el tiempo son más las personalidades que han querido dedicarle unas palabras de admiración al gran Don Chente y ofrecer su pésame a sus familiares, quienes han estado al lado del artista para cuidarlo y arroparlo desde que ingresara por una fuerte caída. Colegas de tarima como Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Paquita la del Barrio, Olga Tañón o Ricardo Montaner, entre otros, también se sumaron a este adiós destacando su fuerza, su arte y su legado, uno que será eterno. "Ha partido a la eternidad don Vicente Fernández, su legado infinito seguirá sonando en los corazones de millones", expresó el intérprete venezolano. Y así, un sin fin de mensajes más llenos de corazones, oraciones y recuerdos del hombre que celebró la vida con su música y puso al mundo en pie con su arte. Hasta siempre, Don Vicente.

