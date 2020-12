Close

Famosos latinos muertos por COVID-19 La pandemia ha ocasionado miles de muertes en el mundo y el espectáculo ha tenido varias pérdidas. Aquí te decimos quiénes son las celebridades latinas que han fallecido. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El febrero de este 2020, los contagios por COVID-19 fueron declarados como pandemia. El mundo se paralizó literalmente y la enfermedad se expandía de manera rápida ocasionando saturación de hospitales, miles de enfermos y centenares de muertos. Nadie está exento de contraer el coronavirus; en algunos casos, surgen complicaciones que terminan en defunciones. Entre las bajas también hay algunos famosos latinos. Te damos la lista de quiénes se trata. RELACIONADO: Desolada, la viuda de Nick Cordero confirma la muerte del actor Image zoom Credit: Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images La reconocida actriz italiana, Lucía Bosé, falleció el 23 de marzo por una neumonía derivada del coronavirus. Tenía 89 años. Su hijo Miguel Bosé dio a conocer la muerte de su madre sin ofrecer mayores detalles. El 4 de abril, Luis Eduardo Aute dejó de existir a los 76 años. El músico español tuvo diversas complicaciones relacionadas con el COVID-19. Su salud había mermado en 2016 cuando sufrió un infarto. Image zoom Enrique Vargas, el cantante español conocido como El Príncipe Gitano, perdió la vida a los 88 años tras complicaciones a causa del mencionado virus. Su deceso ocurrió el 22 de abril. Considerado Patrimonio Cultural vivo de la Ciudad de México, Óscar Chávez falleció a causa del coronavirus en un hospital de esta localidad el 30 de abril. El cantante y actor mexicano tenía 85 años. En abril, Nick Cordero presentó problemas respiratorios por lo que fue ingresado a un hospital de Los Ángeles, California. Días después, le fue amputada una pierna. El actor de origen latino estuvo luchando contra el coronavirus por 95 días. Finalmente, el 6 de julio a los 41 años, dejó de existir. Image zoom Credit: Getty Images A los 76 años, murió Raymundo Capetillo tras haber sido diagnosticado con coronavirus. El actor mexicano fue ingresado en un hospital de la Ciudad de México el 5 de julio de 2020 debido a problemas respiratorios. Falleció una semana después, el 12 de julio, tras sufrir mayores complicaciones. Image zoom Raymundo Capetillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El 30 de agosto, Cecilia Romo perdió la vida tras luchar por varios meses contra las complicaciones derivadas de la COVID-19. Tras sufrir un infarto, la actriz mexicana fue ingresada nuevamente al hospital donde murió el 30 de agosto a los 74 años. Image zoom Con 77 años, Hugo Arana fue ingresado en el hospital a causa de un fuerte golpe en la cabeza durante un accidente doméstico. Tras unos chequeos detectaron que tenía COVID-19. El cuerpo del comediante argentino no resistió la enfermedad y murió el 11 de octubre. Image zoom

