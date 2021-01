Close

Famosos latinos más polémicos del 2020 Diversas celebridades estuvieron en el ojo público y fueron motivo de controversia a causa de sus acciones ¿quiénes son? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 2020 quedó atrás; sin embargo, algunas de las polémicas realizadas por los famosos estarán en la memoria por un tiempo más. Te presentamos a las celebridades que dieron mucho de qué hablar el año pasado. Bárbara de Regil. Al inicio de la pandemia esta actriz mexicana cobró notoriedad al ofrecer rutinas de ejercicios en casa. Si bien esto le fue ampliamente reconocida, otras de sus acciones y declaraciones tuvieron una respuesta contraria. La primera fue cuando presentó una receta de galletas supuestamente sin carbohidratos, cuando su base era el plátano; posteriormente, quiso dar un mensaje en contra de la violencia intrafamiliar que no le resultó. Lo mismo ocurrió cuando dijo que se veía "muy prieta (morena)"; lo cual, fue calificado de comentario racista por parte de sus seguidores. RELACIONADO: Bárbara de Regil le quita la corona a Anahí Aislinn Derbez y su divorcio de Mauricio Ochmann. Si bien el divorcio de estos actores fue una noticia que sacudió a todos, la forma tan pacífica de separación entre ambos se convirtió en un motivo de extrañeza aún mayor. Sobre todo, tras conocer casos donde las parejas viven una batalla campal tras la ruptura. Danna Paola y su supuesto romance con Sebastián Yatra. Cuando Trini y Sebastián Yatra anunciaron su ruptura sentimental se señaló a Danna Paola como la tercera en discordia. La protagonista de la serie Élite y el cantante desmintieron esa versión; sin embargo, cuando realizaron juntos el dueto de “No bailes sola” la polémica resurgió y se hizo mayor luego de que Trini hizo comentarios en contra de la intérprete de “Sodio”. Anahí y sus enfrijoladas. La pandemia reveló nuevas habilidades en los famosos. Con el fin de ofrecer una receta de cocina que fuera sencilla, Anahí presentó su manera de cocinar unas enfrijoladas. El proceso de preparación y el resultado fueron considerados “tan malos” por sus seguidores y otras celebridades que hasta se realizaron memes. Sin embargo, la cantante se burló de sí misma y reconoció que no le había salido bien su platillo. Paty Navidad y Miguel Bosé contra el COVID-19. Cuando la pandemia estalló surgieron diversos detractores, dos de ellos fueron los mencionados actriz y cantante, quienes aseguran que forma parte de una conspiración mundial para controlar a los humanos a la que se le conoce como el Nuevo Orden; además, realizaron señalamientos directos contra personajes como Bill Gates, el Papa Francisco y Joe Biden, entre otros. Carolina Sandoval y su salida inesperada de Suelta la sopa. A finales de julio, se dio a conocer que La Venenosa dejaba esta famosa edición. A diferencia de otros presentadores que salieron de la empresa, la venezolana sí habló sobre el tema y aseguró que se enteró de su despido por las redes sociales. La versión extraoficial que se manejó fue que Sandoval se negó a asistir al estudio del programa por miedo al coronavirus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eleazar Gómez y la agresión física a su novia. A inicios de noviembre, este actor fue llevado a prisión tras ser denunciado por Stephanie Valenzuela de haberla agredido físicamente e intentar ahorcarla. Luego de esta denuncia, otras exnovias del actor salieron a mencionar públicamente que también sufrieron violencia por parte del también cantante. A la fecha, continúa en prisión. Habrá que esperar quienes protagonizarán las controversias en este 2021 que apenas comienza.

