Close

¡Así reaccionaron los famosos a la muerte del legendario Diego Maradona! Ricky Martin, J Balvin, René, Alejandro Sanz, Montaner, los famosos quisieron compartir sus videos, fotos y anécdotas del ídolo mundial del fútbol para recordar a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una triste noticia sorprendió hoy al mundo: la muerte de una verdadera leyenda del fútbol, Diego Armando Maradona. A sus 60 años, después de una vida llena de altibajos, el que fuera durante años el rey del balompié falleció de un paro cardíaco. Tan pronto se dio a conocer la noticia por boca de su agente y amigo, Matías Morla, el fallecimiento del argentino encabezó todos los titulares alrededor del mundo. Estrella entre las estrellas, muchas celebridades recordaron anécdotas del legendario futbolista o quisieron rendirle homenaje desde sus redes. El cantante René Pérez quiso compartir en un tierno video el lado más humano del famoso deportista, en un clip en el que puede verse a Maradona haciendo cosquillas al hijo de Residente. “Diego era un genio del fútbol y parece que haciendo cosquillas también…” escribió el talentoso boricua. “Recordando ese lado que no todos conocían. Un abrazo a sus hijos y a su familia en este momento tan difícil. ❤ Diego Maradona y Milo”. Ricardo Montaner también quiso rememorar sus recuerdos con el fallecido ídolo y escribió bajo un retrato de ambos: “Una de esas tardes en la bombonera. Gracias por todos los goles, por todas las lágrimas, por todas las alegrías, Diego Maradona.Paz...”. El español Alejandro Sanz recurrió a su cuenta de twitter para lanzar este poético mensaje: Image zoom Credit: Twitter Alejandro Sanz El intérprete de Corazón partío también presumió en sus historias de Instagram la famosa camiseta número 10 de la leyenda que posee firmada por el mismísimo Maradona. Image zoom Credit: IG Alejandro Sanz Ricky Martín también compartió su foto del recuerdo junto a Diego. “Vuela alto, amigo. Te extrañaremos”, comentó. J Balvin quiso recordar al gran ídolo que se fue con esta imagen del pasado, en la que el atleta estaba en su mejor momento: “Descanse en paz”, dijo sencillamente añadiendo unas manitas en oración. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El conductor Gino del Corte no quiso perdertampoco la oportunidad de honrar al genio futbolístico: “Ahora la mano de DIOS se lo lleva a él”, escribió en sus redes. “Se fue una de las más grandes leyendas del fútbol, considerado el mejor del mundo de todos los tiempos, para otros Pelé, para otros Leo Messi… Un fenómeno en la cancha, en su vida personal, no tanto” recalcó. El periodista mexicano terminó preguntando: “A ti, ¿qué te deja Maradona?” Descanse en paz.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Así reaccionaron los famosos a la muerte del legendario Diego Maradona!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.