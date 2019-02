Famosos que están irreconocibles Verónica Castro, Lucía Méndez, Eiza González y otros famosos que han cambiado increíblemente su fisonomía. Verónica Castro, Lucía Méndez, Eiza González y otros famosos que han cambiado increíblemente su fisonomía. More Mayra Mangal Verónica Castro Rodrigo Varela/WireImage/Luis Ortiz/Clasos/LatinContent/Getty Images Pamela Anderson Valerie Macon/Getty Images/Tony Barson/FilmMagic Alexa Ray Kevin Mazur/WireImage/Derek Storm/FilmMagic Eiza González Alexander Tamargo/Getty Images;Albert L. Ortega/Getty Images Lucía Méndez Harry Langdon/Getty Images/Andreas Rentz/Getty Images Renée Zellweger Jim Smeal/WireImage/Jason Merritt/Getty Images for ELLE Donatella Versace Rose Hartman/Archive Photos/Getty Image/Stuart C. Wilson/Getty Images Silvia Pinal Newscom/Agencia México Lil' Kim Gregg DeGuire/WireImage for BET Entertainmen/Andrew H. Walker/Getty Images Heidi Montag WireImage/FilmMagic Sharon Osbourne Dave Hogan/Hulton Archive/Getty Images; Paul Archuleta/FilmMagic Meg Ryan WireImage Janice Dickinson Harry Langdon/Getty Images/Rich Fury/Getty Images Scott Thompson Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc/Unique Nicole/Getty Images) Camilo Sesto Gianni Ferrari/Cover/Getty Images; Europa Press/Europa Press via Getty Images Sammy Sosa Sporting News via Getty Images; Johnny Louis/FilmMagic 1 of 16 Advertisement 1 of 16 Rodrigo Varela/WireImage/Luis Ortiz/Clasos/LatinContent/Getty Images Verónica Castro La adorable chaparrita conquistó al mundo con su belleza, pero con el paso de los años ha quedado casi irreconocible. Aquí te presentamos a otros famosos que se han transformado con el paso del tiempo y ahora lucen muy distintos de cuando los conocimos. ¿Nos acompañas? Advertisement 2 of 16 Valerie Macon/Getty Images/Tony Barson/FilmMagic Pamela Anderson Gran cambio de apariencia para la actriz canadiense, que poco nos recuerda ahora su aspecto en los noventa, cuando estelarizaba Baywatch. ¿Qué se habrá hecho? 3 of 16 Kevin Mazur/WireImage/Derek Storm/FilmMagic Alexa Ray Aunque su madre es la famosa top model Christie Brinkely, la joven heredó muchos rasgos de su padre, el compositor y cantante Billy Joel, cosa que ha ido cambiando (¿con cirugías?) a lo largo de los años. Advertisement 4 of 16 Alexander Tamargo/Getty Images;Albert L. Ortega/Getty Images Eiza González ¡Qué tal el cambio de la actriz mexicana! Ahora está mucho más delgada, bronceada y sus rasgos, incluso, lucen distintos. Advertisement 5 of 16 Harry Langdon/Getty Images/Andreas Rentz/Getty Images Lucía Méndez Otra gran diva del espectáculo que sorprende por su metamorfosis. Esto le ha causado pleitos con médicos y prensa, por años. Ella solo se ha limitado a decir que se ha hecho una cirugía en toda su vida, y que fue en “la cara”, sin explicar más. Advertisement 6 of 16 Jim Smeal/WireImage/Jason Merritt/Getty Images for ELLE Renée Zellweger Cuando en 2014 la actriz ganadora del Oscar apareció con nuevo look (a la derecha), la prensa y los fans se volcaron a averiguar qué era lo que había pasado con la rubia, especialmente con sus adorables cachetitos, famosos en todo Hollywood. Advertisement 7 of 16 Rose Hartman/Archive Photos/Getty Image/Stuart C. Wilson/Getty Images Donatella Versace Poco ha quedado de la dulzura que exhibía en sus años mozos la hermana del desaparecido Gianni Versace, que entre las presiones de la fama, los negocios y su paso por rehab, ha quedado notablemente cambiada. Advertisement 8 of 16 Newscom/Agencia México Silvia Pinal La época del cine de oro mexicano ha quedado muy atrás, así como también ha quedado lejos el rostro original de la gran actriz mexicana, que ha cambiado notablemente. Advertisement 9 of 16 Gregg DeGuire/WireImage for BET Entertainmen/Andrew H. Walker/Getty Images Lil' Kim Kimberly Denise Jones, mejor conocida como la rapera Lil’ Kim, se ha cambiado el pelo, las cejas, el maquillaje y hasta los rasgos. Advertisement 10 of 16 WireImage/FilmMagic Heidi Montag ¿Se acuerdan de la serie The Hills de 2006? Esta guapa rubia saltó a la fama en ese show por su belleza y dulce rostro. ¡Vean cómo ha cambiado! Advertisement 11 of 16 Dave Hogan/Hulton Archive/Getty Images; Paul Archuleta/FilmMagic Sharon Osbourne No sabemos si es por el trajín de ser la esposa del rockero Ozzy Osbourne, o por hacer una que otra visita al cirujano plástico, lo cierto es que la estrella de televisión ¡ha cambiado tremendamente! Advertisement 12 of 16 WireImage Meg Ryan En su lucha por verse más joven, la estrella de cintas como You’ve Got Mail y When Harry Met Sally se hizo algunos cambios en la cara, que la hacen ver superdistinta. Advertisement 13 of 16 Harry Langdon/Getty Images/Rich Fury/Getty Images Janice Dickinson Los años no han pasado en vano para la modelo y productora de America’s Next Top Model. Ahora luce muy diferente ¿alguien dijo cirugía plástica…? Advertisement 14 of 16 Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc/Unique Nicole/Getty Images) Scott Thompson Los cambios estéticos no son exclusivos de las mujeres. Sino, pregúntenle al comediante conocido como Carrot Top, que parece haber pasado por el cirujano en más de una ocasión. Advertisement 15 of 16 Gianni Ferrari/Cover/Getty Images; Europa Press/Europa Press via Getty Images Camilo Sesto Confirmando lo dicho, el cantante español es una muestra de cómo un hombre se puede alterar su rostro hasta quedar irreconocible. 16 of 16 Sporting News via Getty Images; Johnny Louis/FilmMagic Sammy Sosa Una vez que sienten el peso de la fama, algunas celebridades no solo cambian su forma de vestir, también se hacen uno que otro arreglito en el cuerpo y el rostro. Aquí les presentamos imágenes de algunos famosos que han sufrido transformaciones fuera de serie. Iniciamos con Sammy Sosa, el expelotero que de un tono moreno de piel pasó a un tono más blanco. ¡Vaya hasta los ojos se le ven más claros! ¿No lo creen?

