Famosos muestran cómo los incendios han dejado sus casas en California

El devastador incendio forestal de California, ahora denominado Woolsey, que ha llegado a Malibu, Calabasas y Agoura, ha obligado a muchos residentes del área a evacuar sus hogares. Algunas celebridades dueños de residencias en el famoso área han sido también afectados, y algunos lo han perdido todo. A continuación algunas imágenes que han compartido los famosos.

Khloé Kardashian

La estrella de Revenge Body (E!) evacuó su hogar con su hija True ayer, y se quedó con su hermano Rob Kardashian. La socialité publicó algunas imágenes durante los difíciles momentos que atravesaron.

Robin Thicke

La casa del cantante de “Blurred Lines” y su novia April Love Geary en Malibu se incendió por completo, tal como compartió April en una foto de los restos de la casa el sábado.

Gerard Butler

La casa de Butler en Malibu se vio bastante afectada por el incendio y el actor subió esta imagen a Instagram para mostrarlo. Además, en un video en sus historia dijo estar “medio desorientado”.

Kim Kardashian y Kanye West

La estrella de Keeping Up with the Kardashians (E!) y su familia evacuaron su hogar en Hidden Hills el viernes y solo tuvieron una hora para empacar sus cosas. Kim compartió a través de Instagram una foto con la hija de Khloé, True, que subtituló: “Todos estamos a salvo y eso es todo lo que importa”.

Kourtney Kardashian y Kendall Jenner

Las dos hermanas también compartieron imágenes de las calles en que sus casa estaban ubicadas.

Lady Gaga

La intérprete de “Bad Romance” también evacuó su mansión de Malibu el viernes por la mañana y tuiteó un emotivo mensaje, diciendo: “Sintiendo profundamente por todos los que sufren hoy estos abominables incendios y lloran la pérdida de sus hogares o seres queridos. Estoy sentada Aquí, muchos de ustedes se preguntan si mi hogar estallará en llamas. Todo lo que podemos hacer es orar juntos y por los demás. Que Dios los bendiga”.

Orlando Bloom

Bloom publicó una foto de su calle, que se ve muy cerca de las llamas. “Esta es mi calle desde hace dos horas, orando por la seguridad de todos mis amigos de Malibu, gracias a nuestros valientes bomberos, por favor, manténganse a salvo”.

Miley Cyrus

En un mensaje demostrando cuan devastada estaba, la cantante Miley Cyrus declaró que perdió su casa por completo. Por suerte, ella y sus animales lograron salir a salvo.