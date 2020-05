Los famosos se unen para felicitar a la fallecida hija de Kobe Bryant en su cumpleaños Jennifer Lopez, LeBron James y Kim Kardashian, entre otros, rinden homenaje a Gianna en el día que hubiera cumplido 14 años. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El que se suponía debía ser uno de los días más felices de su vida se convirtió en uno de los más tristes para Vanessa Bryant. Esa fecha hace 14 años, su pequeña Gianna nacía llenando de alegría su vida y la de su esposo Kobe Bryant. Desafortunadamente, la adolescente perdió la vida junto a su padre en un fatídico accidente de helicóptero en enero y eso marcó un antes y un después. Celebridades de todas las disciplinas rindieron un sentido homenaje a la jugadora de baloncesto, que prometía convertirse en toda una estrella de este deporte, como su padre. Su recuerdo fue honrado mediante una pulsera roja, la que ella siempre llevaba en sus juegos, un reto que pidió su madre con el fin de homenajear su memoria. Jennifer Lopez, su novio Alex Rodriguez y los hijos de ambos compartieron una preciosa foto con la pulsera roja de Mambacita, un emotivo gesto que conmovió a sus seguidores. También en sus historias de Instagram, Kim Kardashian quiso honrar a la adolescente con una foto llena de sentimiento y amor hacia la brillante deportista. Image zoom Gianna IG/Kim Kardashian SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Personalidades del mundo del deporte como Sabrina Ionescu y el gran amigo de su padre LeBron James también tuvieron un momento para felicitar a la joven y recordarle con esa pulsera que la representa. Image zoom LeBron James Pero sin duda, la felicitación que más nos tocó el corazón fue la de su madre Vanessa quien desde primera hora tuvo unas palabras cargadas de nostalgia y puro amor para la princesa de su corazón. "Feliz 14 cumpleaños a mi dulce y pequeña, Gianna. Mamá te ama más de lo que te puedo mostrar. Eres parte de mi alma por siempre", comenzaba el desgarrador escrito. Muchísimas felicidades hasta el cielo, preciosa.

