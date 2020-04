Castigo, montaje, mensaje de Dios... Estas son las extrañas teorías que algunos famosos tienen del coronavirus Celebridades como Gabriel Soto, Paty Navidad o Kourtney Kardashian opinan sobre la llegada del Covid-19, las razones, los porqués y lo que se puede aprender de esta situación. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Por qué el coronavirus? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Las teorías, algunas de conspiración, otras más profundas, no han tardado en llegar, tanto de parte de la ciencia, la investigación e incluso las celebridades. Nadie se salva. Hace unos días era Paty Navidad quien convencida compartía su punto de vista al respecto. La actriz aseguró en su cuenta de Twitter que todo esto no era más que “un montaje global para encarcelarnos en nuestras casas bajo dictadura y control del miedo”, escribió. Unas declaraciones que han sido duramente criticadas especialmente tras conocerse las miles de muertes que cada día se producen en el mundo por este terrible virus. Para los más creyentes, como Kourtney Kardashian, esto es más un castigo divino que otra cosa. Nuestro comportamiento, malo en muchas ocasiones, está teniendo sus consecuencias. La mayor del famoso clan así lo expresó también en sus redes sociales a través de estas palabras extraídas de la Biblia. “Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, sí mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y reza, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra”, dice el escrito, que también recibió burlas por parte de algunos seguidores. Hay quienes prefieren ver este duro momento como una oportunidad para revisarnos como seres humanos, cambiar, alimentarnos del amor y ser mejores personas. Gabriel Soto ha mostrado desde su perfil unos interesantes videos que hablan de ello y de la importancia de que esto nos transforme para bien. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Lo que estamos viviendo sin duda, creo yo, es el llamado para que YA despertemos como seres humanos. Para re-vivir donde pertenecemos. En la frecuencia del AMOR, el RESPETO, la COMPASIÓN, la EMPATÍA, en dejar de juzgar, en ayudarnos y apoyarnos los unos a los otros, y en el AGRADECIMIENTO”, escribió. Maldición, castigo, montaje u oportunidad para crecer son tan solo algunas de las explicaciones y teorías que famosos y anónimos comparten estos días en redes, blogs y cadenas de mensajes. Lo más importante ahora mismo, independientemente de estas conclusiones personales y respetables, es seguir las medidas de prevención expuestas por los expertos y sanitarios. La número uno es, sin lugar a dudas, la de quedarse en casa para evitar el contagio nuestro y el de los demás Advertisement

Close Share options

Close View image Castigo, montaje, mensaje de Dios... Estas son las extrañas teorías que algunos famosos tienen del coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.