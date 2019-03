Famosos que han enfrentado la muerte de un hijo Estás estrellas del entretenimiento han afrontado la terrible perdida de un hijo. Estás estrellas del entretenimiento han afrontado la terrible perdida de un hijo. More Redacción People en Español Wisin Aaron Davidson/Getty Images for Univision Communications JOHN TRAVOLTA Getty Images Jacqueline Bracamontes Wordpress Bill Cosby Peter Kramer/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images PIERCE BROSNAN Y CHARLOTTE Dave M. Benett/Getty Images JUAN OSORIO Y JUAN OSORIO JR. Agencia México SYLVESTER Y SAGE STALLONE Michael Ochs Archives/Getty Images GLORIA TREVI Paul Archuleta/Getty Images JOAN SEBASTIAN Agencia México TALINA FERNÁNDEZ Agencia México CARMEN SALINAS Pedro Gonzalez Castillo/LatinContent/Getty Images ERIC CLAPTON Y CONOR Getty Images/AP SILVIA PINAL Vincent Sandoval/WireImage ANNA NICOLE SMITH AXELLE/BAUER-GRIFFIN LIDIA ÁVILA Getty Images/Victor Chavez MARLON BRANDO Y SUS HIJOS CHRISTIAN Y CHEYENNE Getty Images/AP BEATRIZ ADRIANA Agencia México 1 of 17 Advertisement 1 of 17 Aaron Davidson/Getty Images for Univision Communications Wisin Para un padre de familia uno de los momentos más difíciles de afrontar en la vida es la muerte de uno de sus retoños y estos famosos han sobrellevado la difícil perdida de un hijo. Te contamos de quiénes se trata. Uno de ellos, ha sido el cantante Wisin, quien vio partir a su pequeña Victoria tan solo días después de su nacimiento. La bebita padecía de una enfermedad genética conocida como Trisonomía 13 o Síndrome de Patau. Advertisement 2 of 17 Getty Images JOHN TRAVOLTA A principios del 2009, el actor y su esposa, la también actriz Kelly Preston, enfrentaron la mayor tragedia de su vida. Su hijo Jett murió a los 16 años. El joven se resbaló en la bañera y se golpeó mortalmente la cabeza. Su padre intentó revivirlo, sin éxito. Al poco tiempo de llegar al hospital fue declarado muerto. 3 of 17 Wordpress Jacqueline Bracamontes La actriz perdió a su hijo varón, el pequeño Martín, al tener mellizos en 2013. Advertisement 4 of 17 Peter Kramer/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Bill Cosby Ennis Cosby, de 28 años, el hijo del popular actor de televisión Bill Cosby, fue asesinado a tiros en 1997 cerca de Los Ángeles, donde se había bajado del coche para reparar una llanta. Advertisement 5 of 17 Dave M. Benett/Getty Images PIERCE BROSNAN Y CHARLOTTE La hija de Pierce Brosnan falleció de cáncer de ovarios. Una amiga de la familia contó que el actor luchó con ella hasta el final y que “estaba desesperado” por salvar la vida de su hija . “Mi querida hija Charlotte Emily pasó a la vida eterna, tras haber perdido su lucha contra el cáncer de ovarios”, declaró en exclusiva a People el actor de 60 años, conocido mundialmente por su personaje de James Bond. La madre de Charlotte, Cassandra Harris, quien fuera la primera esposa de Brosnan, también murió de cáncer de ovarios en el 1991. Advertisement 6 of 17 Agencia México JUAN OSORIO Y JUAN OSORIO JR. El hijo del productor mexicano Juan Osorio (a la izq. en esta imagen) falleció de un infarto a los 30 años de edad. En esta imagen, del año 2005, aparece también Emilio, el hijo que Juan Osorio tuvo con Niurka Marcos. El productor describió con tristeza la pérdida de su hijo en unas declaraciones que hizo para Univision: “es como si entrara un felino y te diera una tajada y te dejara todo por dentro vacío, y siguieras caminando”, confesó. Advertisement 7 of 17 Michael Ochs Archives/Getty Images SYLVESTER Y SAGE STALLONE El viernes 13 de julio del 2012 fue un día doloroso para Sylvester Stallone. Su hijo Sage fue hallado muerto en su apartamento en Los Ángeles. No se conoce la causa de muerte aunque hallaron medicamentos restringidos en la escena del deceso. “Sylvester Stallone está devastado y apesadumbrado por la muerte repentina de su hijo”, expresó Michelle Bega, publicista del actor, a través de un comunicado. “Ha expresado su solidaridad a la madre de Sage, Sasha. Sage fue un joven talentoso y maravilloso. Se lamentará por siempre su pérdida”. Advertisement 8 of 17 Paul Archuleta/Getty Images GLORIA TREVI Su pequeña hija de tan solo 33 días de vida, Ana Dalai, murió bajo circunstancias extrañas mientras el clan Andrade-Trevi estaba escondido en Brasil. Advertisement 9 of 17 Agencia México JOAN SEBASTIAN El cantautor mexicano pasó dos veces por esta terrible experiencia. A su hijo Trigo Figueroa lo asesinaron en el 2006 y en el 2010 Juan Sebastián Figueroa fue asesinado en el bar de un hotel en Cuernavaca. Advertisement 10 of 17 Agencia México TALINA FERNÁNDEZ Talina perdió a su hija, Mariana Levy, cuando la actriz sufrió un ataque cardíaco en la Ciudad de México. Corría el mes de abril de 2005; Levy iba junto a su esposo José María Fernández “El Pirru” cuando fueron víctimas de un intento de asalto y la actriz de 39 años sufrió un susto mortal. Advertisement 11 of 17 Pedro Gonzalez Castillo/LatinContent/Getty Images CARMEN SALINAS Como una guerrera batalló “Carmelita” al lado de su hijo, Pedro Plascencia, quien finalmente perdió la batalla contra el cáncer en 1994. Plascencia realizó la famosísima música de la telenovela Cuna de lobos. Advertisement 12 of 17 Getty Images/AP ERIC CLAPTON Y CONOR El guitarrista dedicó el tema “Tears in Heaven” a su hijito, Conor, quien perdió la vida a los 4 añitos, al caer desde el piso 53 de un rascacielos neoyorquino. Fue en 1991. Advertisement 13 of 17 Vincent Sandoval/WireImage SILVIA PINAL Viridiana Alatriste era hija de su segundo esposo, el empresario Gustavo Alatriste. La joven falleció en un accidente automovilístico en 1982, cuando apenas tenía 19 años y era parte del elenco del show Cachún Cachún Ra Ra. También actuaba junto a su mamá en la telenovela Eclipse. Advertisement 14 of 17 AXELLE/BAUER-GRIFFIN ANNA NICOLE SMITH La modelo y actriz perdió a su hijo mayor, Daniel, a causa de una sobredosis. Era septiembre de 2006 y el joven de 19 años visitaba a su madre en las Bahamas, donde esta acababa de dar a luz a la pequeña Dannielynn Hope, cuando ocurrió la fatal tragedia. Advertisement 15 of 17 Getty Images/Victor Chavez LIDIA ÁVILA La ex integrante del grupo OV7 perdió en septiembre del 2009 a su hijita Sofía, de apenas seis meses de edad. La pequeñita nació con severos problemas de salud y desafortunadamente no pudo superarlos. Advertisement 16 of 17 Getty Images/AP MARLON BRANDO Y SUS HIJOS CHRISTIAN Y CHEYENNE La vida de estos dos hijos del actor Marlon Brando culminó de forma trágica. Cheyenne, joven y deprimida, se quitó la vida a los 25 años; mientras que Christian murió de neumonía a los 49. La vida de Christian tampoco fue fácil; en la década del 90 pasó cinco años en prisión luego de declararse culpable de la muerte del novio de su media hermana Cheyenne. Advertisement 17 of 17 Agencia México BEATRIZ ADRIANA El cuerpo de su hijo, Leonardo, fue encontrado a las orillas del río Tijuana en el año 2000. Aunque la muerte la ocasionó un arma de fuego, el cadáver presentaba signos de estrangulamiento y maltrato físico. Tal Vez Te Guste Más Contenido

