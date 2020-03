Celebridades en México se quejan por falta de acciones de este país contra el coronavirus Las celebridades mexicanas comienzan a pronunciarse ante lo que consideran una falta de acciones por parte del gobierno de su país, ante la pandemia del COVID-19. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pandemia del coronavirus ya es una situación de riesgo a nivel mundial; por ello, en la mayoría de los países se han tomado las medidas necesarias para evitar que se continúe el contagio. En México la presidencia comenzará acciones que puedan evitar la propagación de dicho virus hasta el fin de semana; de hecho, permitieron que se llevara a cabo el Vive Latino, que reunió a miles de personas en un solo espacio. Ante esta situación, los famosos se han pronunciado al respecto en este país. “[El coronavirus] es un gran recordatorio para todos los que sienten separados, únicos, seres individuales”, advirtió Pepe Aguilar en su cuenta de Instagram. “Se trata de que hagas lo que tengas que hacer, no nada más que lleves agua a tu molino”. RELACIONADO: La gripe contra el coronavirus ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? Por su parte, Poncho Herrera, criticó duramente que se haya llevado a cabo el mencionado evento musical. “Irresponsabilidad total”, escribió en su cuenta Twitter, con una imagen de uno de los conciertos con miles de personas. “Creo que la forma más responsable de cuidarnos es quedarnos en casa”, agregó en un video momento después el exRBD. Alberto Guerra estalló ante esta situación. “I dio tas”, escribió en la misma red social y puso una imagen del Vive Latino. Mauricio Ochmann aprovechó para pronunciarse al respecto; incluso, reveló que se ha cancelado el estreno de su más reciente película ¿Y cómo es él?. “Me parece importante que sigamos los lineamientos y que tratemos de socializar lo menos posible para evitar contagios. En estas estamos todos”, mencionó. “Yo me quedo en casa”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y si bien, los acciones del gobierno mexicano iniciarán hasta el próximo 20 de marzo cuando de manera oficial se cerrarán las escuelas; algunos estados y colegios privados han adelantado la disposición para que no asistan a clases a partir de este día, aprovechando el feriado. Por su parte, las empresas privadas están tomando sus propias medidas precautorias para que se realice Home Office y evitar así, que el menor número de personas asista a sus centros de trabajo. Advertisement

Celebridades en México se quejan por falta de acciones de este país contra el coronavirus

