Los mejores disfraces de los famosos en Halloween 2019

Halloween es una época que todos aprovechan para ponerse creativos, especialmente los famosos salen a relucir sus mejores disfraces y hasta se visten de otro famoso. ¿Viste cuántos salieron este fin de semana?

Cardi B

La rapera domincana se vistió de enfermera sexy. Seguro más de un chico quedó enfermo.

Justin, ¿eres tú?

Luego de admitir en televisión nacional que no sabía ni una canción de su marido Justin Timberlake, Jessica Biel tuvo que vestirse como él en la época de N'Sync.

Demi Lovato

La cantante se vistió de Maria Antonieta.

Lele Pons

¿Qué tal la influencer venezolana de Maléfica?

Kourtney Kardashian

Aunque cante poco, el look de Ariana Grande le quedó fenomenal.

Paris Hilton

She-Ra salió al ataque.

Liam Payne

¡Qué alguien nos salve! O que venga Liam como Superman, ¡pero ya!

Danna Paola

La actriz rindió homenaje a Zendaya con su personaje Rue en Euphoria.

Gabrielle Union

¡Twins! La actriz recordó sus momentos en la película Bring it on. Esta vez, le tocó vivirlo con su bebé.

Stormi Webster

La niña de Kylie Jenner se disfrazó como su propia mami. Así imitó el vestido que usó para la gala del Museo Metropolitano este año.

