Famosos despiden a Sebastián Ferrat con emotivos mensajes a través de las redes sociales El mundo del entretenimiento se encuentra de luto luego de darse a conocer la muerte del actor de El Señor de los cielos, Sebastián Ferrat. El mundo del entretenimiento se encuentra de luto luego de darse a conocer la muerte de Sebastián Ferrat a los 41 años Según informes, el actor de El señor de los cielos (Telemundo) llevaba varios meses hospitalizado por una cisticercosis porcina, una infección ocasionada por un parásito llamado Tenia solidum, una solitaria del cerdo que produce quistes en diferentes zonas del cuerpo. Varios medios reportaron que un parasito se albergó en el organismo de Ferrat tras comer carne de cerdo en mal estado. Su compañero Jesús Moré 'el presidente' de El señor de los cielos es uno de los tantos actores que se ha expresado ante la repentina muerte del querido actor. "Si recuerdo a alguien apasionado en todo lo que hacía, ese era mi querido Sebastián Ferrat. Un gran compañero, independientemente de su talento actoral , que era indiscutible", expresó Moré en exclusiva a People en Español. "Recuerdo cómo me entretenía siempre con sus pláticas, anécdotas y consejos de la pasión que nos unía por esta hermosa carrera que compartimos. ¡Vuela muy alto querido Sebastian! ¡Descansa en paz!", agregó. La actriz Carmen Aub recurrió a las redes sociales para enviar un sentido mensaje. ""Descansa en paz, gracias por regalarnos tu talento y profesionalismo en el set", escribió. Mauricio Martínez, Sergio Mur, Gustavo Egelhaaf, Moises Casab, Alejandro Sandí, Diego Enrique Osorno, Derek Lucksen y otros famosos también reaccionaron a la muerte de Sebastián Ferrat. Descansa en paz.

