Famosos dedican conmovedoras palabras a Carmen Salinas tras su estado de salud Actores, cantantes y personalidades relevantes del medio se dirigieron a la empresaria para mandarle toda la fuerza y el cariño en estos difíciles momentos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que este jueves se diera a conocer el delicado estado de salud de Carmen Salinas, compañeros del medio han querido mandarle toda su fuerza y apoyo a través de sentidos mensajes en sus redes sociales. Una prueba que denota el gran cariño y afecto que la también actriz despierta en el medio al que lleva entregada más de 5 décadas. Marjorie de Sousa, Maribel Guardia y la propia Aracely Arámbula fueron tan solo algunos de los muchos que emplearon sus perfiles para desearle una pronta recuperación. "Mi querida Carmen Salinas, desde mi hogar orando por tu salud y que salgas rápido de esto, nos unimos en cadena de oración", escribió en sus historias de Instagram de Sousa junto a esta entrañable imagen de ambas. Marjorie de Sousa y Carmen Salinas Marjorie de Sousa y Carmen Salinas | Credit: IG/Marjorie de Sousa y Carmen Salinas Por su parte, la protagonista de La Doña también se unió a la larga lista de palabras bonitas dedicadas a la artista a quien aseguró tener muy presente en sus oraciones. "Deseándote muy pronta recuperación mi Carmelita hermosa, orando por tu salud, les pido mi Arafamilia bella que se unan en oración por la salud de nuestra querida Carmelita Salinas con quien recientemente compartí escena y me dio muchísima alegría verla, tan contenta como siempre. Deseando que esté mejorando y muy pronto podamos tenerla con toda la salud", escribió. Maribel Guardia, la que fuera su Aventurera en la mítica obra también le lanzó un mensaje cargado de respeto, sentimientos bonitos y toda esa fuerza que Carmen siempre imparte a los demás. "Qué mujer tan adorable, maestra de vida y amiga incondicional. Hoy le ruego a Dios por su salud. Te quiero Carmen, muchos rezamos por ti amiga, no estás sola, Dios contigo", lee su escrito. Generaciones más jóvenes de actores, como José Ron, no dudaron en pedir por ella y mandarle esa energía positiva que tanto necesita en estos momentos. "Todos estábamos en shock, que se recupere, que Dios la bendiga mucho, que la cuide", expresó a su salida de Televisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una Gloria Trevi muy afectada tampoco se olvidó de quien tanto hizo por su carrera y tantos ánimos le dio en muchos momentos de su vida. "Comadre, muchísima gente está pidiendo por ti, te quiero con todo mi corazón eres una mujer fuerte, valiente y llena de amor. Me uniré a las oraciones por tu pronta recuperación", apuntó. Tanto comentario bonito no es fortuito. Carmen es y ha sido una creadora de oportunidades con ideas siempre innovadoras. Ha apostado por lo que ha creído convirtiéndose en una de las grandes delante y detrás de las cámaras. Las tablas la necesitan de regreso.

