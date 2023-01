Famosos critican fuerte a Gerard Piqué por publicar foto con Clara Chía: "Desubicados" Artistas, comunicadores y anónimos no vieron bien, ni ético, este gesto del deportista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El debate está más que servido, una vez más. La imagen publicada por Gerard Piqué en sus redes junto a su novia Clara Chía ha escandalizado a muchos, que así se lo han dejado saber. Incluidas unas cuantas celebridades. La foto en sí, el momento en el que llega y lo que representa es, para algunos, una falta absoluta de ética, entre otras muchas cosas. Piqué no ha desactivado los comentarios, lo que ha permitido que un gran número de anónimos y famosos se hayan expresado a sus anchas. Shakira también ha reaccionado. Gerard Piqué y Clara Chía Gerard Piqué y Clara Chía | Credit: Gerard Piqué/Instagram Los adjetivos calificativos contra la pareja han desfilado de todas las formas. "Disfruta mientras dure, tus hijos también ven Instagram... Malo", le escribía Carolina Sandoval. "Clara-mente son unos niñatos desubicados", escribió la actriz venezolana, Carolina Perpetuo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso Luz María Doria, Vicepresidenta y Productora Ejecutiva del show Despierta América, hizo una sentida reflexión al ver la imagen. "Pensé en esta foto cuando vi la otra. Una nueva herida para esta familia, y esta vez sí que hay sangre que sal... pique. Te queremos, Shakira", escribió junto a una entrañable imagen de la cantante con sus hijos, Milan y Sasha. A pesar de las críticas, la instantánea del exjugador del Barcelona ha superado los dos millones y medio de ME GUSTA en 11 horas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Famosos critican fuerte a Gerard Piqué por publicar foto con Clara Chía: "Desubicados"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.