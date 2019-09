José José: Los famosos le dan el último adiós By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La muerte del "Príncipe de la Canción" José José deja profunda huella en el mundo del espectáculo. Mira el tributo de famosos como Lucero, Juanes y Arjona. Empezar galería Lucero Image zoom Instagram/Lucero “Siento tanto la partida de nuestro enorme, querido y admirado José José… nunca habrá otra voz como la tuya”, aseguró La novia de América en su tributo por redes al Príncipe de la Canción, quien dejó este mundo este 28 de septiembre a los 71 años. Advertisement Advertisement Juanes Image zoom Instagram/Juanes “Lamentando mucho la partida de José José sin duda uno de los grandes de la música”, expresó el músico y cantautor colombiano. Ricardo Arjona Image zoom Instagram/Arjona “El mejor intérprete que conocí y hombre noble”, exclamó el cantautor guatemalteco al compartir esta foto al lado del cantante en Miami. Advertisement Angélica Vale Image zoom Instagram/Angélica Vale “Mi querido “Don Cheps” como te decía. ¡Gracias por formar parte de mi vida!”, dijo la actriz mexicana compartiendo esta foto al lado del cantante y de su mamá, doña Angélica María, en una imagen de la novela La Fea Más Bella, que ambos protagonizaron en 2016. Napoleón Image zoom Twitter/Napoleón “José: me quedo con tu sonrisa, con el último abrazo que nos dimos, me quedo con tu voz esa que interpretó mis canciones como nadie. Te aseguro que mientras viva te llevaré en mi corazón como un latido hasta el último mis latidos. Tú hermano Napo”, aseguró el igualmente gran cantante mexicano. Yuri Image zoom Instagram/Yuri La jarocha compartió este video donde cantaba frente al Maestro para agradecerle sus enseñanzas. “Hasta siempre amado José jamás te olvidaré, guardo en mi corazón cada consejo que me diste de niña! Tu talento solo fue superado por tu humildad”. Advertisement Advertisement Advertisement Ana Bárbara Image zoom Instagram/Ana Bárbara “Apenas puedo escribir de lo conmovida que mi alma está, me duele tanto tu partida”, exclamó la cantante mexicana. “Nos dejas tu maravillosa “Obra Maestra” que es GRANDIOSA, UNICA Y TRASCENDENTAL”. Emmanuel Image zoom Instagram/Emmanuel “Se nos fue el Príncipe del alma tierna, del espíritu suave, de la voz dulce. El Triste que, con su tristeza nos llenó de alegrías. Te vamos a extrañar, ve con Dios”. Ninel Conde Image zoom Instagram/Ninel Conde “Hasta siempre maestro vuela alto gracias por tu gran legado y por todo lo que nos enseñaste con tu gran don de gente , calidez humana y profesionalismo pero sobre todo ese talento y esa voz que vivirá siempre !”, expresó la vedette mexicana. Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

