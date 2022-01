Famosos celebran el Día de los Reyes Magos ¡Mira sus fotos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez Credit: Instagram/ Hoy Día/ Telemundo Varios famosos han celebrado hoy, 6 de enero, el Día de los Reyes Magos, compartiendo fotos de sus divertidas fiestas. "¿Adivinen a quién le tocó el Niño Dios en la Rosca de Reyes?", dice un mensaje en la cuenta de Instagram del programa matutino Hoy Día (Telemundo). ¡La actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López fue la afortunada! Mira las fotos de otros famosos celebrando la llegada de Gaspar, Melchor y Baltasar. Empezar galería Carolina Sandoval "Todos los días de mi vida agradezco a Dios celebrar cada fecha otra vez con aquellos que amo", expresó Carolina Sandoval junto a una foto comiendo la rosca de reyes con su familia. "Todos los días me quiero sentir como una niña chiquita para no tener pena de hacer lo que sienta mi corazón", añadió la presentadora y empresaria venezolana. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Marlene Favela La actriz mexicana Marlene Favela festejó esta fecha con su hija Bella. "Las tradiciones son lo que nos dan identidad, los sueños son lo que nos hace fuertes y la familia es la columna vertebral de nuestra vida", expresó Favela. "Feliz noche de Reyes ¿Ustedes ya partieron su rosca? Bella ya mando su globo (biodegradable) al cielo con su cartita", añadió la actriz sobre la tradición de mandar una carta llena de deseos por cumplir. 2 de 7 Ver Todo Alejandro Sanz Alejandro Sanz compartió fotos en Instagram de cuando se vistió de rey mago en la Cabalgata de Cádiz, España. "Hace dos años tuve esa suerte mágica de ser Melchor. Os prometo que una fuerza superior de encantamiento se apoderó de mi completamente. Por eso sé, que la ilusión es la mejor forma de vida. Nunca dejemos de creer. Feliz noche de reyes", expresó el cantante. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Ivy Queen La reggaetonera puertorriqueña Ivy Queen posó junto a su hija Naiovy y los regalos que recibió de los reyes magos. "Por las mujeres del pasado, del presente y del futuro. Abraza a tu niña interior por traerte hasta aquí", escribió la cantante junto a su princesa. 4 de 7 Ver Todo Laura Zapata La actriz mexicana Laura Zapata compartió una foto de su rosca de reyes con una advertencia a sus seguidores en Instagram. "Me reservo el derecho de admisión en mi cuenta. Quien insulte, quien no tenga el nivel ni de conciencia ni de lenguaje ni de escritura, será inmediatamente bloqueado, eliminado, de este MI sitio. Feliz Día de Reyes", escribió. 5 de 7 Ver Todo Sherlyn Sherlyn Credit: Instagram/ Sherlyn La actriz mexicana Sherlyn compartió en Instagram Stories un tierno video de su hijo André viendo por primera vez sus regalos de los reyes. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Carrillo La presentadora de Al Rojo Vivo (Telemundo) Jessica Carrillo publicó en Instagram un video de su hijo Matías festejando este día durante sus vacaciones en México. "Disfrutando cada instante", escribió. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

