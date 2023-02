¡Así celebran los famosos el Día de San Valentin! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Tommy Mottola Honored With A Star On The Hollywood Walk Of Fame Credit: Michael Tran/FilmMagic Tommy Mottola, Alejandra Espinoza, Cristiano Ronaldo, Rodner Figueroa, y todas las celebridades que han derrochado miel en las redes para desearle lo mejor a su media naranja ¡tenemos las fotos! Empezar galería Thalía y Tommy Mottola Tommy Mottola Thalia San Valentin 2023 Credit: IG/Tommy Mottola El productor nacido en el Bronx comenzó el Día de los Enamorados deseándole lo mejor a su esposa con un tierno video. Ella reaccionó al post bilingüe con corazoncitos y muchos cariños "Celebremos el amor". 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez San Valentin 2023 Credit: IG/Cristiano Ronaldo El astro del fútbol también se expresó en dos idiomas: su natal portugués e inglés para desearle lo mejor a la madre de dos de sus hijos y adorada pareja: la modelo Georgina Rodríguez. 2 de 8 Ver Todo Rodner Figueroa El expresentador de Telemundo publicó este tierno video para desearle lo mejor en este día a su gran amor, el decorador de interiores salvadoreño Ernesto Mathies. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Gisele Bündchen "Todos quisieran ser esos perrito ahora", exclamó uno de los millones de seguidores de la supermodelo y exmujer del campeón de la NFL, Tom Brady, como reacción a su singular post de San Valentín, ¡wow! 4 de 8 Ver Todo Alejandra Espinoza La actriz y presentadora mexicana colgó una muestras de las manualidades y proyectos que tuvieron ocupados a su familia ante de San Valentin y que también compartió por sus redes sociales. Estos incluían este lindo platito y bolsitas de caramelos para los compañeritos de su hijo Matteo Marrero. 5 de 8 Ver Todo Maity Interiano La nueva copresentadora de Noticiero Univision edición nocturna empezó el Día de San Valentín con la mejor de la noticias: la de su compromiso en matrimonio con el empresario Anuar Zidan. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mireddys González Daddy Yankee Mireddys San Valentin Credit: IG/Mireddys Le esposa de El Cangri, Daddy Yankee —con quien el cantante puertorriqueño tiene casi 30 años de relación— colgó un video con fotos del recuerdo de su adorado marido para expresarle su amor eterno, ¡awwww! 7 de 8 Ver Todo Eduardo Santamarina El galán de telenovelas compartió esta romántica foto tomada al pie de la Estatua de la libertad, en Nueva York, para desearle a su adorada esposa Mayrín Villanueva un feliz Día del amor y la amistad. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Así celebran los famosos el Día de San Valentin!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.