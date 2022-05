Famosos que se han casado tres veces o más Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería famosas que se han casado tres veces o mas Credit: Getty images (x3) Kim Kardashian acaba de confesar que le gustaría casarse por cuarta vez. Esta es la lista de famosos que han caído, ¡y tres veces o más han ido en busca de su alma gemela! Empezar galería Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Getty Images La empresaria ha impactado al declarar en su nuevo show de HULU que quiere casarse por cuarta vez. "Creo en el amor, por eso tengo esperanzas de que habrá una boda más para mí, la cuarta es la vencida", exclamó la ex de Damon Thomas, Chris Humphries y próximamente ex de Kanye West. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Silvia Pinal Silvia Pinal Credit: Getty Images Lo de casarse muchas veces no es nada nuevo. Si no pregúntenle a la primera actriz mexicana quien contrajo nupcias ¡cuatro veces! con Rafael Banquells, Gustavo Alatriste, Enrique Guzmán y finalmente con el político Tulio Hernández. 2 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer López Credit: Getty Images La Diva del Bronx se encuentra comprometida en matrimonio por segunda ocasión con el actor Ben Affleck. Pero ha pasado tres veces por la vicaría: primero con Ojani Noa, luego con Cris Judd y finalmente con el padre de sus dos hijos, el salsero Marc Anthony. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Marc Anthony Marc Anthony Credit: Getty Images El cantante tampoco canta malas rancheras, pues ha dado el brazo a torcer en tres ocasiones: primero con Dayanara Torres, luego con JLO y finalmente con Shannon de Lima. 4 de 9 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria Credit: Getty Images La estrella texana le ha dado el sí a tres caballeros: Tyler Christopher, Tony Parker y finalmente a su actual marido, el mexicano José Bastón. 5 de 9 Ver Todo Angelina Jolie Angelina Jolie Credit: Getty Images La ganadora al Oscar y activista ha tenido tres maridos: Jonny Lee Miller; Billy Bob Thornton y el también ganador al Oscar, Brad Pitt, con quien arrastra desde hace años una batalla legal por la custodia de sus hijos. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kate Winslet Kate Winslet Credit: Getty Images Calladamente la estrella de la cinta clásica Titanic ha sido toda una rompecorazones que ha tenido tres maridos: los cineastas Jim Threapleton y Sam Mendes, y su actual marido: el empresario británico Edward Abel Smith, aka, Ned Rocknroll. 7 de 9 Ver Todo Pamela Anderson Pamela Anderson Credit: Getty images La exestrella de Baywatch se casó es de las celebridades que le ha dado una segunda oportunidad a su amor casándose dos veces con Rick Salomon; además contrajo nupcias con los rockeros Tommy Lee, Kid Rock y Dan Hayhurst. 8 de 9 Ver Todo Demi Moore Demi Moore Credit: Getty Images La ganadora al Oscar contrajo nupcias por primera vez con el rockero Freddy Moore; luego estuvo casada por años con el actor retirado Bruce Willis, y finalmente con el también actor Ashton Kutcher. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Famosos que se han casado tres veces o más

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.