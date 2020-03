Famosos cancelan giras musicales debido al coronavirus Maluma y Carlos Santana son algunos de los famosos que han decidido cancelar sus conciertos. Además directivos cancelan el famoso festival musical Coachella debido a la crisis mundial de salud. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras mucha incertidumbre sobre si se llevaría a cabo el famoso festival musical Coachella, sus responsables finalmente decidieron cancelar el evento anual debido al coronavirus. La tarde del martes, a través de sus redes sociales, el festival anunció que no se llevará a cabo en abril como estaba planeado, sino en octubre. “Mientras esta decisión llega en un momento de incertidumbre universal, tomamos la seguridad y la salud de nuestros invitados, personal y comunidad muy en serio. Urgimos a todos a seguir las indicaciones y protocolos emitidos por las autoridades de salud pública”, dice el comunicado. Coachella es el segundo festival musical de primavera que se cancela en Estados Unidos debido al coronavirus, luego de South by Southwest, que estaba supuesto a realizarse en marzo. Esta crisis de salud no solo está afectando los escenarios de Estados Unidos, ya que son varios los artistas que han decidido posponer sus giras internacionales hasta nuevo aviso. Entre los primeros en tomar esa decisión estuvo Maluma, quien canceló la presentación que tenía prevista en Italia. El guitarrista Carlos Santana también anunció que canceló su gira por Europa y el cantante de música regional mexicana Julión Alvarez, confesó que esta crisis está afectando su carrera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Ricky Martin y Enrique Iglesias, están a punto de iniciar una gira juntos por primera vez y hasta el momento no han expresado la cancelación de ninguna fecha. La mañana del miércoles, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de coronavirus como una pandemia global. “Estamos preocupados por los niveles alarmantes de propagación y por los niveles alarmantes de inacción”, comentó el director general de la organización multilateral, Tedros Ghebreyesus, en conferencia de prensa. Advertisement

