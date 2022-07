Famosos que roban cámara con su cabello rizado y sexy Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Julián Gil Credit: IG/Julián Gil Estos galanes no siempre muestran sus rizos, pero cuando lo hacen ¡arrancan suspiros! Empezar galería Julián Gil Julián Gil Credit: IG/Julián Gil El actor y empresario sorprendió a todos al aparecer así esta semana, dando rienda a sus rizos que pocas veces deja ver al natural, ¿les gusta? 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Jefferson Kellerman El hermano de Brenda Kellerman ha seguido los pasos de la actriz dando rienda suelta a su espectacular cabellera, aunque sinceramente con ese físico ¡no hay ni para dónde mirar! 😱 2 de 7 Ver Todo Eugenio Siller El actor de series y telenovelas suele estilizar su cabello con un poco de gel o gomina para darle un brillo sofisticado. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Timothée Chalamet Timothée Chalamet Credit: Getty Images El protagonista de Dune encabeza la ola de galanes de Hollywood que apuestan por el cabello rizado y sensual. 4 de 7 Ver Todo Bruno Mars Bruno Mars Credit: Getty Images El intérprete de sangre boricua ha conquistado con melena rizada que a veces cubre con sombreros o pañuelos pero que generalmente lleva al natural, ¡wow! 5 de 7 Ver Todo Johnny Lozada El ex Menudo robó suspiros desde jovencito con su abundante y rizada cabellera, que en la actualidad lleva muy cortita y color platinado. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ismael Cruz Córdoba Ismael "Manolo" Cruz Córdoba Credit: Getty Images Un melena espectacular cortesía del actor que saltó a la fama interpretando a Manolo en Sesame Street (HBO). 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

