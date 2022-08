Los artistas que no han tenido miedo de besar a compañeros del mismo sexo sobre el escenario Estos famosos se atrevieron a dar besos a personas del mismo sexo en público sin miedo al qué dirán, como hizo Bad Bunny en su reciente concierto en el Yankee Stadium. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cazzu, Bad Bunny y Madonna Credit: Mezcalent; Noam Galai/Getty Images for MTV/Paramount Global; Todd Owyoung/NBC via Getty Images Si bien se habla mucho del beso que Bad Bunny le dio a un hombre en pleno concierto en el Yankee Stadium, el cantante puertorriqueño no es ni de lejos el primer artista en dar un beso a un compañero del mismo sexo sobre el escenario. Al igual que Bad Bunny, lo cierto es que muchos otros famosos han hecho antes este tipo de statement en el escenario. 1- Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera Hace ya 19 años, en la ceremonia de premiación de los MTV Video Music Awards de 2003, Madonna y Britney se dieron un beso que quedó para la historia. En ese momento muchos fueron los que criticaron el beso. A otros los tomó por sorpresa y otros supieron que estaban viviendo uno de los más grandes momentos del pop mundial. En esa ocasión, en el mismo escenario, Madonna se volteó también a besar a Christina Aguilera. Este año Madonna y Britney recrearon el icónico beso que se dieron hace tanto tiempo, durante la reciente boda de la princesa del pop con Sam Asghari, a la cual asistió Madonna como invitada especial. 2- Madonna y Tokisha Madonna se dio otro beso con otra cantante, en esta ocasión la rapera dominicana Tokisha. Fue durante el concierto Sandbox en Nueva York el pasado julio, en que las cantantes se besaron mientras bailaban de manera muy provocativa delante de todos. 3- Cazzu y Lali Espósito La actual Novia de Christian Nodal y la actriz y cantante Lali Espósito protagonizaron otro beso lésbico sobre un escenario. Las argentinas prendieron fuego en el Movistar Arena al besarse mientras cantaban el tema "Ladrón". Muchos ahora se están preguntando qué estará pensando de este beso el intérprete de regional mexicano, quien ya no se esconde para declarar su amor por Cazzu. 4- Pablo Montero y Juan Gabriel No podemos dejar pasar por alto el beso que se dieron Juan Gabriel y Pablo Montero durante un concierto en Chicago de El divo de Juárez en 2007. En un momento en que Montero sube al escenario, ambos protagonizan un beso que también quedó para la historia y que fue aplaudido por muchos de sus fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 5- Marc Anthony y Maluma ¿Se puede sumar a esta lista el beso entre Marc Anthony y Maluma? Fue durante una presentación especial de los latinos en Nueva York cuando se dieron un beso. No obstante, a algunos les podría parecer algo menor porque el salsero interpuso su mano entre su boca y la del colombiano. Aún así, Marc Anthony no se ha escondido para besar en público a muchos amigos y colegas de la música, como J Balvin o Enrique Santos, entre otros.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Los artistas que no han tenido miedo de besar a compañeros del mismo sexo sobre el escenario

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.