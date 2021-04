¿Qué famosos apoyan a Frida Sofía tras su denuncia de abuso sexual contra Enrique Guzmán? Por Leonela Taveras Skip gallery slides ellipsis Más Applications Ver Todo Empezar galería Enrique Guzman, Frida Sofia, Alejandra Guzman Credit: Mezcalent.com (2); Alexander Tamargo/Getty Images En medio de la enorme polvareda que han levantado las graves acusaciones de abuso sexual de Frida Sofía contra su abuelo Enrique Guzmán, varias celebridades ha mostrado su apoyo a la hija de Alejandra Guzmán. ¡Mira quién son! Empezar galería Su papá y madrastra El padre de la joven Pablo Moctezuma y también su esposa Beatriz Pasquel han mostrado apoyo incondicional a Frida Sofía y han expresado que creen al 100 por ciento en sus palabras: "Este señor siempre ha sido desagradable, un libidinoso, ha sido un abusivo toda su vida”, dijo Moctezuma sobre el padre de su ex. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Carmen Salinas Carmen Salinas y Enrique Guzmán Credit: Mezcalent.com; Eyepix/NurPhoto via Getty Images La veterana actriz mexicana compartió un mensaje en sus redes en el que recordó cuando el también actor y cantante la amenazó por ofrecerle apoyo y cobijo a la modelo: "Como olvidar cuando públicamente me amenazó de muerte el Sr. Enrique Guzmán", escribió en su Twitter junto al video de ese episodio. 2 de 9 Applications Ver Todo Mauricio Mejía “Frida te creo y estoy contigo. Espero que tu corazón sane pronto y disfrutes de la vida que de verdad es maravillosa. Te quiero mucho”, le escribió el actor mexicano, quien celebró su boda el año pasado con el estilista Enrique Guzmán. 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Astrid Rivera “Te abrazo Frida, te leo y te puedo leer a todas las que han pasado por mismo y nunca le creyeron. Yo te abrazo y te pido perdón por todos los que no te han creído y bajo un escrutinio te han señalado. Yo si te creo, eres valiente y por ti muchas hablarán y por tu valentía muchas romperán la cadena del abuso”, le escribió la reportera del programa de televisión Despierta América (Univision). 4 de 9 Applications Ver Todo Adriana Cataño Con la etiqueta #YositecreoFrida, la actriz y presentadora de televisión compartió varios mensajes de apoyo a la joven en los que manifestó que está en sus oraciones. "Pidiendo por tu paz. Que Dios sane todas esas heridas lo más pronto posible. Eres muy valiente". 5 de 9 Applications Ver Todo Jorge Bernal El copresentador de televisión del programa Suelta la sopa (Telemundo) comentó con un "100%" un mensaje de agradecimiento de Frida a quienes creen su versión de los hechos. 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Carlos Yorvick El actor mexicano conocido por la serie Hasta que te conocí, en la que interpretó a Juan Gabriel, también manifestó su apoyo con emoticonos de aplausos en el mismo mensaje de agradecimiento de Frida. Lo mismo hizo el cantante y youtuber Juan de Dios Pantoja. 7 de 9 Applications Ver Todo Gerardo Gómez de la Borbolla “Sí le creo a Frida. Nunca vi nada, pero sé que Frida es sincera y no creo que esté jugando con algo tan importante. No tengo nada en contra del señor Enrique, simplemente me están preguntando algo y vengo con toda la honestidad”, declaró el ex de Guzmán en una entrevista en el programa Ventaneando. 8 de 9 Applications Ver Todo Doctor Daniel Campos Dr. Daniel Campos Credit: Cortesía “Mi princesa que pena escuchar todo esto. Yo he tenido el privilegio de sentarme a conversar contigo y conozco tu corazón. Te quiero mucho y estoy muy orgulloso de ti y de tu coraje para enfrentar tantas situaciones a tu corta edad. Aquí estoy siempre para ti”, le escribió el Dr. Daniel Campos, especialista en estética y antienvejecimiento y colaborador de People en Español. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

