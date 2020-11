Close

Famosos alzan su voz en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Ana Bárbara, Marjorie de Sousa y Banda El Recodo, entre otros, buscan una sociedad libre de violencia de género. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, varias famosos alzaron su voz para concientizar a sus seguidores sobre esta importante causa y exigir respeto hacia el género femenino. La cantante mexicana Ana Bárbara recriminó los actos violentos y expresó su apoyo para que se erradiquen. “La violencia en cualquiera de sus formas es inadmisible, pero aún más cuando se trata en contra de las mujeres. Definitivamente apoyo con todo mi corazón para que esto desaparezca de la faz de la humanidad”, dijo la intérprete a People en Español. Image zoom Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de sus redes sociales, Marjorie de Sousa también se unió a la causa y envió un mensaje a favor de las mujeres. “Hoy es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer y ésta es lucha de todas”, escribió la actriz y cantante en su cuenta de Instagram. “Alcemos la voz y hagamos visible este problema que afecta a millones de mujeres alrededor del mundo y no solamente hoy, sino todos los días. Juntas podemos más”. Por su parte, la Banda El Recodo también demostró su apoyo y respeto hacia el sexo femenino uniéndose a la campaña. “A las mujeres hay que amarlas, respetarlas, apoyarlas, pero jamás violentarlas de ninguna manera”, escribió la agrupación en sus redes sociales. De acuerdo a las Naciones Unidas —que ha estado luchando a favor de una vida sin violencia para las mujeres desde 1979— este continúa siendo un grave problema a nivel mundial. En el 2000, se declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y se invitó a los gobiernos a crear conciencia pública sobre esta situación.

