Famosos afectados económicamente por COVID-19

La crisis financiera que ha desatado la pandemia de COVID-19 ha afectado a todos: incluso los famosos no se han salvado de sus estragos. Aquí un recuento de quiénes se han visto afectados.

Maite perroni

"En estos momentos todas las producciones, todos los conciertos, todas las series, gente de audio, ingenieros, escritores, productores…estamos en una pausa por un tiempo indefinido en donde nuestros proyectos no pueden realizarse y no hay continuidad no hay pagos, no hay sueldos (...) es un momento en el que nuestro negocio es frenado totalmente y no podemos continuar con nuestras labores", explicó franca la ex RBD a People en Español en abril.

Festival de Cannes

La cancelación del festival significa la pérdida de ingresos para los centenares de compañías de moda, restaurantes, hotelería y hasta alquiler de yates de lujo y organización de fiestas que se quedarán en el aire este 2020.

Kylie Jenner

La empresaria de belleza ha sido expulsada de la lista de archimillonarios de Forbes por supuestamente inflar sus ganancias. Lo que sí queda claro es que COTY, la empresa que compró su marca hace un tiempo, ha visto las ganancias de Kylie Cosmetics bajar substancialmente a causa de la pandemia.

Antonio Banderas

El actor nominado al Oscar abortó sus planes de abrir un restaurante de lujo en la Costa del Sol española, que implicaba una millonaria inversión...y una jugosa ganancia.

Enton John

Según fuentes en el Reino Unido, el cantautor perderá aproximadamente $75 millones ante la cancelación del resto de la gira mundial que marcaba su retiro final de los escenarios.

Lin-Manuel Miranda

La adaptación fílmica del musical In the Heights ha sido pospuesto hasta junio 18 del 2021, aplazando el ingreso de ganancias para sus creadores, incluyendo el actor y cantautor nuyorican.

