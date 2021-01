Close

Famoso miembro del programa El gordo y la flaca es hospitalizado por coronavirus Raúl de Molina y Lili Estefan compartieron preocupados en su programa que Martica la del café se encontraba ingresada combatiendo este temido virus. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este viernes Raúl de Molina y Lili Estefan daban una noticia que como muy bien dijo el conductor cubano, nunca les hubiese gustado dar. Su compañera y amiga por tantos años, Martica la del café, tuvo que ser hospitalizada en el Hospital Baptist tras contagiarse del coronavirus. Raúl, que tuvo la oportunidad de hablar con la familia de la entrañable colaboradora por tanto tiempo del programa, compartió cuál es el estado en el que se encuentra. "Ayer hablé con su hijo que me dijo que Martica estaba bien, que no estaba en un respirador ni nada, que él podía hablar con ella y que estaba relativamente bien, dentro de lo que cabe", expresó. Tanto Lili como Raúl usaron las cámaras de este show que por tantos años también fue de ella para mandarle todo el amor y ánimo del mundo en estos complicados momentos. No fue el único, Julián Gil también le quiso mandar toda la fuerza y el cariño. "Mi querida Marticaaaaa... Mucha fuerza mamita. Te esperamos para uno de tus cafecitos (el mejor de todo Miami). Todo estará bien", le escribió desde sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Martica colaboró por muchos años en el exitoso programa de Univisión siendo la mejor anfitriona de todos los invitados que caían rendidos, no solo a su café, sino también a su dulzura. En 2018 finalmente se retiró tras 29 años trabajando para Univisión, donde siempre tendrá un lugar ya que es y siempre será su segunda casa. Todo lo mejor en estos momentos para ti, ¡querida Martica!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Famoso miembro del programa El gordo y la flaca es hospitalizado por coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.