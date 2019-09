Famoso grupo musical compone romántica canción para Verónica Castro y Yolanda Andrade La banda Los Buchones de Culiacán crearon este intenso corrido dedicado a las protagonistas de esta polémica e invitan a la actriz a que salga de una vez del armario. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que a Yolanda Andrade se le ocurriera compartir su supuesto romance con Verónica Castro y posterior boda, ha pasado de todo. Desde el retiro de la escena de la veterana actriz hasta la composición por parte de un famoso grupo de una canción sobre el delicado tema. Así mismo es. La banda Los Buchones de Culiacán han compartido la letra de su nuevo corrido frente a las cámaras de Al Rojo Vivo donde cuentan esta historia de amor de principio a fin. “Yolanda se confesaba y la Vero lo negaba, dice Yolanda que hay pruebas pero que las guardaría porque no era necesario exponer todo en sus vidas”, canta el vocalista del grupo. “La Yolanda y la Vero” es el nombre de este pegadizo y chistoso corrido centrado en la noticia del momento. El cantante quiso mandar un mensaje desde el cariño a la protagonista de Los ricos también lloran donde la invita a ser sincera y reconocer su sexualidad. “Yo te recomiendo Vero que si te gustan las muchas pues adelante, yo creo que no hay nada de qué tener vergüenza, ¿no?, simplemente es tu elección personal”, dice Miguel, vocalista de la banda. Image zoom Mezcalent El grupo se posiciona en esta guerra mediática. Y es que no puede esconder su orgullo por Yolanda ya que es su paisana. Con este cariño hablaron de ella. “Qué valor de mujer, a fin de cuentas así somos los sinaloenses, no nos importa lo que diga la raza”, concluyó orgulloso. La conductora no tardó en compartir esta simpática canción en sus historias de Instagram confirmando así sus palabras de las que parece no piensa retractarse. Advertisement EDIT POST

