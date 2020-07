Famoso ex galán de telenovelas dejó los foros para dedicarse a los bienes raíces ¿Por qué este actor decidió dejar su carrera para dedicarse a otra profesión? Él revela todo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Pese a ser un consagrado galán de telenovelas, en 2015, Guillermo Capetillo decidió retirarse para siempre de la actuación y dedicarse al negocio de los bienes raíces. El actor encontró en esta profesión una forma de sentirse pleno y feliz a sus 62 años de vida. Ahora, cuenta su experiencia que inició de manera fortuita con un inmueble familiar. “Invertí desde el principio en un predio, en un patrimonio por casualidad; era de mi papá en ese momento”, explicó Capetillo al programa mexicano de televisión Sale el sol [Imagen TV]. “A eso ya me dedico a la situación de bienes raíces y de bienes inmuebles”. RELACIONADO: Guillermo Capetillo finalmente dio el sí Image zoom Agencia México A partir de aquel momento, el protagonista de la telenovela Rosa Salvaje encontró una nueva pasión que ahora se ha convertido en su forma de vida y de la que ha aprendido mucho. Incluso, reveló que ahora está realizando un negocio con un bien de su propiedad que le pueden generar importantes ganancias económicas; lo cual, lo tiene muy ocupado en estos momentos. “Invertir para vender o proyectar cualquier cosa que esté acorde de lo que el lugar mismo está pidiendo como demanda”, explicó. “Me interesa mi patrimonio como tal y lo que se le va a sacar en beneficio, será cualquier proyecto de este naturaleza para que todos los que en él estemos, ganemos”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Guillermo Capetillo aprovechó para reiterar que continúa dedicándose al toreo, que es su gran pasión, y desmintió que esté atravesando por una fuerte depresión como se ha rumorado. “Surgen chismes por todos lados que, desgraciadamente, hacen mucho daño”, concluyó.

