Famoso actor de la serie La venganza de Analía habló de cómo ha sido su transición a mujer El intérprete colombiano es hoy Santana Rosa y compartió, a corazón abierto, cómo ha sido su proceso. "¿Por qué? No hay razón, y no importa". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El que fuera conocido bajo el nombre de Santiago Felipe Gómez y por sus exitosos papeles en la televisión colombina, como la serie La venganza de Analía, es hoy una mujer. Su nombre es Santana Rosa, y, por fin, puede decirlo tranquila, liberada y con la certeza de ser quien realmente desea. En una sincera entrevista con Diva Rebecca en su canal de Youtube, la actriz habló de los pasos en su proceso de transición y, sobre todo, su camino más personal hacia su nueva identidad. A pesar de las dificultades que sabía que enfrentaría, han predominado su libertad y sus sentimientos reales ante la vida, independientemente de todo lo demás. El apoyo de los suyos y, sobre todo, de sí misma, han sido fundamentales para estar donde está. Santana Rosa Actriz Santana Rosa | Credit: Entrevista Youtube/Canal Diva Rebeca "¿Por qué? No hay razón, y no importa. Vine a reivindicar mi feminidad. Tengo la bendición de la madre y del padre. La bendición del mundo de los espíritus. ¿Quién Soy? Soy la mujer. La mujer amante y amada por la vida. Cuidadora, arrullo y canto dulce de sirena. Criatura alada de fuego. Pantera, mamá osa, sabia, fuerte y poderosa", escribió en su perfil de Instagram. Durante su charla con Rebeca, admitió haber sentido siempre esa inclinación a lo femenino desde la niñez, pero el tiempo lo fue alivianando. "Yo realmente fantaseaba todo el tiempo con ser mujer y yo todo el tiempo me concebía de una manera femenina", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ansiedad y la depresión llamaron a su puerta, pues no era quien ella quería ser. La terapia fue un paso fundamental para descubrir esa llave que le abriría la puerta a su verdadero yo. También le ayudó compartir con otras personas que, como ella, pasaron por esos miedos y dudas antes. "Encontrarme con pares, con gente que está pasando por exactamente lo mismo, esta exploración, es divino", prosiguió. Hasta ahora ha estado apartada de todo, redes incluidas, pues necesitaba protegerse de los posibles comentarios y opiniones, todo era muy reciente. Pero parece que está lista para mostrar con orgullo quién es. "He estado prevenida y agarrando fuerza para lo que viene... Por más cosas de mierda que me han pasado es lo que me ha hecho ser quien soy hoy, juntar muchas piezas en mucho tiempo para ser este amor", añadió segura. Tiene claro que quererse, abrazarse, entenderse y tenerse paciencia son, en este momento, sus prioridades. La actuación sigue siendo su gran pasión y ya ha tenido la oportunidad de tener varios papeles femeninos. "Ya he estado en 4 producciones como mujer", dijo feliz. "Imagínate, está muy bien y, afortunadamente y gracias a Dios, porque esto es lo que yo amo hacer, amo actuar, y siempre soñé con ser actriz, que en mi hoja de llamado y diga, 'actriz Santana', es cumplir el sueño", continuó en esta entrevista. Ahora que es ella misma, todo fluye de manera perfecta y natural. "Estoy segura de que ahora soy mejor actriz, te lo aseguro, solo por encontrarme y por poder ser yo. He sido muy feliz", concluyó encantada.

