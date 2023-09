Famoso actor revela su momento más íntimo con William Levy: "Tuve el honor que me inyectara mis no nalguitas" William Levy tuvo una buena acción con uno de sus colegas de la telenovela Vuelve a mí, el reciente proyecto del actor cubano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días se dio a conocer que el nuevo proyecto televisivo de William Levy es el melodrama Vuelve a mí, donde este tendrá como protagonista femenina a Samadhi Zendejas. Además, el famoso compartirá escena con otros colegas como Laura Flores y Fernando Ciangherotti, quienes interpretan a Martha y Roberto, respectivamente, y son los padres del actor cubano. Justamente, el histrión mexicano reveló un momento íntimo con Levy durante las grabaciones de esta emisión. "William [Levy] es mi hijo [en la telenovela] y me vine con el cariño como si lo fuera. Además, conmigo tuvo detalles. Hay anécdotas; un día, en la mañana, me desperté y el aire acondicionado estaba helado. De pronto, me amarro las agujetas y me vino un dolor de espalda espantoso; entonces, llegué al set, el día que más escenas tenía todo el día y ni me podía ni mover", relató Ciangherotti a People en Español. "Todos me decían inyéctate, si te inyectas se te quita. Entonces, William me dijo 'traigo una inyección'. Pensé que esa inyección me iba a solucionar la cosa. La cosa es que tuve el honor de que me inyectara en mis no nalguitas el señor William Levy en el camerino", continuó. "Que no me alivianó [ayudó] en nada, pero yo muy halagado". Por su parte, Laura Flores también habló que lo que significó trabajar con Levy. "La presencia de William, es muy agradable trabajar con él. Tiene un carisma que ¡qué bárbaro! Ya lo quisiera yo para un domingo este muchacho", comentó. "Aparte es muy amigo, muy buena persona". William Levy Credit: Theo Wargo/Telemundo via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Flores y Ciangherotti hablaron de sus respectivos personajes. "Esta historia es muy buena y el personaje que me ofrecieron es maravilloso. [Se trata de] Martha, es la madre de dos hijos que ella ama y adora pero que tienen sus conflictos, sus cosas. Entonces, es ir llevando la vida de la familia como patriarca y matriarca, tanto Roberto como Martha, ir llevando a los hijos de la mano, tratando que no se suelten. Es un personaje muy bonito que tiene que ver con la vida real y a mí me gusta eso porque los hace más humanos los personajes que hacemos", explicó Flores. Fernando Ciangherotti Credit: Angel Delgado/Clasos.com/LatinContent via Getty Images "Roberto es un personaje que me encanta porque yo hago muchos villanos, creo que tengo cara de cabroncito, y este personaje es para mí muy padre porque es un personaje muy noble. No tiene nada que ver con los villanos que de pronto hago en la televisión y que, gracias a Dios, la gente ha arropado muy padre. Pero este fue uno de mis grandes retos, el interpretar en este momento [a un bueno]", comentó Ciangherotti. "Fue gozoso porque es otro tratamiento, el personaje es muy noble. Es un empresario textil muy exitoso, él enviudó, y tiene un hijo que Laura arropa desde chiquito y lo ama. Después tenemos un hijo nosotros. Y ahí surgen cosas muy negras entre el par de hermanos". Será el 9 de octubre de 2023 cuando Vuelve a mí llegue a las pantallas por Telemundo, donde se verá el trabajo de William Levy, Laura Flores y Fernando Ciangherotti.

