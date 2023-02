Famoso actor de telenovelas suplica por trabajo Armando Araiza pide una oportunidad para regresar como actor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante varias décadas, Armando Araiza fue considerado uno de los grandes actores de telenovelas; de hecho, su actuación en el melodrama Quinceañera consolidó la fama que había ganado tras participar en proyectos como El maleficio. Su último trabajo fue en 2021 cuando tuvo una pequeña participación en Diseñando tu amor, donde interpretó el personaje de Enrique. Ante ello, el actor no dudó en solicitar que los productores le den una oportunidad laboral. "Amigos, ninguna televisora aún me a contratado", escribió Araiza en su cuenta de Twitter. Pero ¿les gustaría que regresara a hacer televisión?". Los cibernautas reaccionaron al mensaje de este famoso con algunas recomendaciones y mensajes de apoyo. "Araiza abre tu canal de Youtube empieza con historias cortas, ejercicios, disciplinas, consejos, etcétera tienes mucho potencial tu apellido tiene fuerza y valor... Que te fijas en la televisión aburrida y nefasta de hoy día, positivo y adelante Maestro", dijo un usuario. Armando Araiza Armando Araiza | Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Eres excelente actor"; "Vendrá algo mejor Armando, pero todo tiene su proceso y su tiempo mientras disfruta tu tiempo"; "¡¡¡Usted échele ganas a la vida!! Ya vendrá una oportunidad. Abrazo"; "El futuro esta en la red ¿has pensado en un canal de YouTube? Invitados, algún tip de actuación, anécdotas chidas. Anímate y te seguimos"; "Si en la TV no te dan oportunidad, busca opciones en el teatro o la radio"; y "Te considero un buen actor de villano. Desconozco porque dejaste la tv pero si vas a volver que sea con quien te dé un papel adecuado. En lo personal no me gusta TV Azteca pero según dicen pagan bien ahí. Serias un gran elemento para levantar su caída empresa", fueron otros comentarios. Armando Araiza ha buscado oportunidades en otras áreas como desarrollo personal; quizá este llamado tenga efecto y pronto regrese a la televisión, cine o teatro. El tiempo lo dirá.

