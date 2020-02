Famosas se unen a la campaña "Un día sin mexicanas" ante los feminicidios en dicho país Con el fin de hacer consciencia y crear leyes que eviten los feminicidios que aquejan México, famosas se han unido a la iniciativa conocida como "Un día sin mexicanas". By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La ola de asesinatos de mujeres y niñas en México se ha incrementado a últimas fechas; ante ello, se están llevado a cabo una serie de acciones en pro de combatir los feminicidios y crear leyes que protejan la integridad de las féminas. Sin embargo, la falta de acciones contundentes por parte de todos los niveles de gobierno y las autoridades, han obligado a tomar medidas extremas. Así, surgió la iniciativa “Un día sin mexicanas”, a la cual se han unido muchas famosas, incluyendo a la actriz Vanessa Bauche, quien es una de sus promotoras. Image zoom “La realidad es que las mujeres no importamos visibles, entonces a ver si cobramos importancia invisibles”, mencionó Bauche al diario mexicano El Universal. RELACIONADO: Instagram censuran la vitalizada foto de Mont Laferte en los Latin Grammy con los senos al descubierto Esta campaña propone que el próximo 9 de marzo, luego de el Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 del mismo mes, todas las representantes del sexo femenino hagan un Paro Nacional en todo México, mientras los hombres cumplen con sus respectivas labores. Image zoom “¡Ya estuvo! Claro que sí es importante [la convocatoria a dicho movimiento]; ojalá que todo lo que hagamos funcione porque esto no puede ser”, mencionó Rebecca Jones a los medios de comunicación. “Yo sí eduqué a mi hijo [Maximiliano] con respeto a las mujeres”. Por su parte, Adela Micha lanzó una invitación pública para que todas las féminas participen en esta iniciativa. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Para que vean qué es estar un día sin el 51% de la población mexicana”, dijo Micha en su programa radiofónico. “No les gustan las protestas, no les gusta que hagamos las pintas, no les gustan los aerosoles, pues entonces, hagamos esto”. Otras de las famosas que se han sumando al movimiento “Un día sin mexicanas” son Natalia Lafourcade, Ariadne Díaz, Cecilia Suárez, Dolores Heredia, Mon Laferte y Tessa Ia, entre otras. Advertisement

