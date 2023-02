Ricas, famosas y guapísimas, ¡ellas son las solteras más codiciadas del 2023! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira, Adamari Lopez y Kim Kardashian Credit: Marc Piasecki/FilmMagic; Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images; Kevin Mazur/WireImage Shakira, Adamari López, Kim Kardashian, Gaby Espino...todas estas famosas se encuentran solteritas y sin compromiso ¡mira la lista! Empezar galería Shakira Shakira en Cannes Credit: Marc Piasecki/FilmMagic Aún no se ha asentando el polvo levantado por la explosiva ruptura de la cantante colombiana con el futbolista Gerard Piqué. Sin embargo no falta quien quiere ver a la caleña feliz y contenta y estrenando un nuevo amor que la cuide pronto. ¿Quién se apunta? 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Kevin Mazur/WireImage La diva de la telerrealidad cumplirá un año de soltera en agosto tras su incipiente romance con el comediante Pete Davidson, el cual inició a siete meses de presentada su demanda de divorcio en contra de Kanye West ¡uf! 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari López Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images "He decidido separarme de Toni", con esas explosivas palabras la actriz y presentadora puertorriqueña ponía fin a su relación con el bailarín, coreógrafo y padre de su hija Alaïa, Toni Costa. Eso sucedió en mayo del 2021 y desde entonces el corazón de la chaparrita no tiene dueño. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutierrez Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Fue en enero del 2022 que la mexicana anunció el fin de su relación con el cubano William Levy. "Hemos decidido darle fin a la relación", exclamó la expareja por medio de un comunicado que los regresó a ambos a la soltería. 4 de 9 Ver Todo Gaby Espino gaby espino Credit: Sergi Alexander/Getty Images El 22 de diciembre pasado llegaba la noticia bomba: la actriz y empresaria venezolana y el empresario Miguel Mawad terminaban su noviazgo. En este caso fue él quien hizo el anuncio. 5 de 9 Ver Todo Alicia Machado Alicia Machado Credit: Aaron Davidson/Telemundo via Getty Images La ex Miss Universo luce por estos días como en sus mejores tiempos, con renovados bríos y muchos proyectos en Telemundo. Solo es el terreno del amor donde no estaría plena, pues después de finalizar su breve romance con Roberto Romano no ha vuelto a tener novio, según ella reveló recientemente. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: Phillip Faraone/Getty Images for Baby2Baby La influencer y multimillonaria regresa a la circulación entre las solteras después de terminar definitivamente su relación con Travis Scott en enero. El rapero es padre de sus dos hijos: Stormi, de 3 años, y Aire, de uno. 7 de 9 Ver Todo Paulina Rubio Paulina Rubio Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La cantante mexicana sufrió la muerte de su madre, la actriz Susana Dosamantes, en julio pasado, y desde hace años no se le conoce pareja. ¿Quién se apunta a consolar a la güera? 8 de 9 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images En junio de este año se cumplirán tres años desde que la duranguense impactó al confirmar su divorcio del australiano George Seeley. Desde entonces ha estado alternando sus labores como mamá de su hija Bella Seeley con los de actriz de telenovelas e influencer. ¿Quién dijo yo? 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

