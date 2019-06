Estas celebridades han seguido la dieta keto: ¿les funcionó?

“Toda mi vida he estado a dieta, es más, hasta mi mamá me mandó a un campamento para bajar de peso. He batallado con esto toda mi vida lo que he hecho diferente es que empecé a hacer cambios pequeños. He hecho todas las dietas, pero si no te amas y no lo haces con amor no te funciona. Todo el mundo quiere bajar de un día a otro, pero no es así”, se sinceró Rivera.