Celebridades hispanas que han revelado su lucha contra el cáncer de seno Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari López y Lorena Meritano Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Billboard; Instagram Adamari López, Alicia Machado y Alejandra Guzmán son algunas de las celebridades que han batallado contra esta terrible enfermedad. Aquí repasamos la lista. Empezar galería Adamari López La chaparrita marcó el Día nacional de la lucha contra el cáncer del seno compartiendo esta impactante imagen que revela las cicatrices que le dejó el cáncer e invitando a todos y todas a tomar las medidas necesarias para prevenir y detectar este mal. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Lorena Meritano lorena meritano tatuajes Credit: IG/lorena meritano En 2020 la actriz y modelo argentina estremeció al publicar esta impactante foto para mostrar los tatuajes que se hizo para cubrir las marcas que le dejó la doble mastectomía. 2 de 9 Ver Todo Verónica Toussaint Valeria Toussaint Credit: IG/Valeria Toussaint La actriz y presentadora mexicana dejó a todos boquiabiertos al revelar recientemente y durante un programa en vivo su diagnóstico de cáncer de mama. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán Credit: Getty Images "Es duro cuando ves tu feminidad mutilada. Fue como '¡ay carajo!'", contó entre lágrimas la rockera a People en Español luego de su diagnóstico y cirugía en 2007. "Mi tarea fue [aprenderme] a querer como soy ahora". 4 de 9 Ver Todo Alicia Machado Alicia Machado Credit: IG/Alicia Machado En 2014 la ex Miss Universo venezolana reveló que le habían hecho una doble mastectomía tras recibir el duro golpe de su diagnóstico de cáncer. 5 de 9 Ver Todo Angélica María Angélica María Credit: Getty Images La Novia de México perdió a su madre por culpa de este mal y en 1997 fue disgnosticada. Afortunadamente superó la batalla. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Daniela Romo Daniela Romo Credit: Getty Images "Se te aprieta el corazón. La angustia no cesa", confesó a People en Español la actriz y presentadora, a quien se le diagnosticó cáncer de mama en marzo de 2005. "Pero eso ya no va a regir mi vida. Eso ya pasó y es algo que no quisiera repetir". 7 de 9 Ver Todo Terelu Campos Terelu Campos Credit: Getty Images La presentadora española dio ejemplo de valentía cuando después de su primer diagnóstico —en el 2012— volvió a luchar contra el mal en 2018. La pesadilla terminó cuando le realizaron una doble mastectomía. 8 de 9 Ver Todo María Marín María Marín Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol "La palabra cáncer es tan difícil qué decir", exclamó en 2017 la autora, motivadora y conferencista puertorriqueña a People en Español. "Al principio no podía decir la palabra cáncer, es muy difícil decirla cuando tú lo tienes". 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

