¡Wow! Famosas que han adelgazado y que inspiran con sus renovadas figuras Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Olga Tañon, Adamari Lopez y Alicia Machado Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; John Parra/Getty Images; Leon Bennett/Getty Images Famosas como Adamari López, Alicia Machado, Olga Tañón, María Celeste Arrarás, Rashel Díaz y Bárbara Bermudo han dejado a muchos boquiabiertos con sus cuerpazos tras adelgazar. Celebramos sus logros y tomamos nota de cómo han logrado estas transformaciones físicas. Empezar galería Adamari López "Tantas razones para estar feliz y satisfecha de lo que ha sido mi experiencia viviendo un estilo de vida saludable de la mano de @ww. Gracias al enfoque y los recursos que me han dado durante los últimos 22 meses, yo perdí 32 libras", escribió la presentadora y actriz puertorriqueña de 50 años en Instagram, presumiendo su cambio de imagen. "¡La parte más importante es la de mantenerme y seguir viviendo día a día esto que con tanto esfuerzo hoy puedo celebrar!" 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Adamari López Adamari López ha inspirado a muchos de sus seguidores en Instagram con su renovado look y actitud positiva. 2 de 10 Ver Todo Olga Tañón La merenguera Olga Tañón tiene a todos en las redes bailando con sus éxitos y admirando su tonificada figura. La Mujer de Fuego, de 54 años, recién compartió este video bailando y le llovieron los piropos. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Olga Tañón Tañón dijo que se sometió a una operación bariátrica (o operación del balón gástrico) para adelgazar 50 libras, además de cuidar su nutrición y ejercitarse. 4 de 10 Ver Todo Alicia Machado La exMiss Universo venezolana Alicia Machado ha impactado con su esbelta figura tras perder unas 25 libras. La ganadora del reality show La casa de los famosos muestra sus rutinas de ejercicio en Instagram. 5 de 10 Ver Todo Alicia Machado "Fue mucho esfuerzo, mucha disciplina. Y siempre he pensado que el ejercicio todo lo cura, y cuando me sentía muy mal o con energía muy pesada, es buen remedio", dijo Machado a Suelta la sopa sobre cómo logró su escultural cuerpazo a sus 45 años. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bárbara Bermudo Bárbara Bermudo luce radiante. "Después de mucho tiempo bajé de 152 hasta 134 libras", dijo la presentadora puertorriqueña de 46 años en sus redes sociales. "Comencé a cuidarme y tratar de hacer un poco más de actividad física". 7 de 10 Ver Todo Rashel Díaz La presentadora y empresaria cubana Rashel Díaz se ha convertido en una amante del ejercicio y se notan los resultados. "El ejercicio es esencial en mi vida, me hace sentir mas enfocada y me da energía para seguir con el resto del día", expresó en Instagram Díaz, de 48 años, quien ha rebajado unas 20 libras. "Cuerpo sano, mente sana mi gente hermosa. Hay que entrenar y desconectarse un poquito de todo". 8 de 10 Ver Todo María Celeste Arrarás La periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás luce despampanante. La presentadora de CNN en Español parece vivir una de sus mejores etapas. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio María Celeste Arrarás La presentadora luce muy juvenil y motiva a sus seguidores con su esbelta silueta. ¡Felicidades! 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

