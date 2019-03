Celebridades latinas que se redujeron los senos ¡sus motivos te sorprenderán! Alejandra Espinoza y Ximena Córdoba son solo algunas de las celebridades que tomaron en su día la decisión de disminuir sus senos. Alejandra Espinoza y Ximena Córdoba son solo algunas de las celebridades que tomaron en su día la decisión de disminuir sus senos. More Moisés González Ximena Córdoba Victor Chavez/WireImage Ximena Córdoba Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Alejandra Espinoza Alexander Tamargo/Getty Images Alejandra Espinoza Alexander Tamargo/Getty Images For Univision Communications Daniela Navarro Troy Rizzo/WireImage Daniela Navarro Troy Rizzo/WireImage Ana Martin Mezcalent Ana Martin Mezcalent Consuelo Duval Mezcalent Consuelo Duval Mezcalent 1 of 10 Advertisement 1 of 10 Victor Chavez/WireImage Ximena Córdoba La que fuera una de las chicas del tiempo más famosas de la pantalla de Univisión no se sentía nada cómoda con cómo habían quedado sus senos luego de darle de amamantar a su hijo, por lo que se los redujo considerablemente. “En mi época cuando tuve a mi bebé que tenía [yo] 16, alimenté a mi hijo de pecho. Le di dos años de leche materna y me siento muy orgullosa de haber alimentado a mi hijo y ya es grandote. En una época no me sentía cómoda con mi busto y la mejor formar de que se viera mejor y me sintiera más cómoda con él era reducirlo un poco y bueno me siento bien”, explicó en 2015 durante una intervención en el programa El gorda y la flaca (Univisión). Advertisement 2 of 10 Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Ximena Córdoba “Para mí fue más hermoso alimentar a mi bebé que tener el busto perfecto y bonito así que me siento orgullosa de que así haya sido”, dejó claro Ximena. 3 of 10 Alexander Tamargo/Getty Images Alejandra Espinoza La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2007 decidió ‘quitarse las bubis’ para romper con su imagen de prototipo de mujer sexy. Lo hizo con el objetivo de iniciar una carrera basada en su talento y esfuerzo, más no en su belleza. Advertisement 4 of 10 Alexander Tamargo/Getty Images For Univision Communications Alejandra Espinoza “Yo no le iba a permitir a la gente que pensara que lo que yo estaba logrando era por ser el prototipo de mujer con las bubis grandes, con el cabello… No, yo quería destacarme por lo que yo tenía para dar”, reconoció en 2014 en una entrevista en el matutino Despierta América (Univisión). Advertisement 5 of 10 Troy Rizzo/WireImage Daniela Navarro Una complicación en uno de sus senos obligó a la actriz de Telemundo a pasar por el quirófano. “Nada malo. Más estético que de salud”, informó a través de las redes sociales antes de someterse a la reducción de senos. Advertisement 6 of 10 Troy Rizzo/WireImage Daniela Navarro “Prefiero tener los senos más pequeños pero saludables. Ante todo la salud, la vanidad puede cobrar muy caro hasta con tu vida, así que cuidadito, no se me obsesionen con lo físico, a mantenernos bellos, pero dentro de lo saludable”, recomendó Navarro, que ha participado en producciones de Telemundo como Tierra de reyes (2014) y Marido en alquiler (2013). Advertisement 7 of 10 Mezcalent Ana Martin Motivada por una cuestión de edad para verse y sentirse mejor, la primera actriz mexicana, que ha participado en exitosas telenovelas como Amores Verdaderos (2012), Soy tu dueña (2010) y Rubí (2004), decidió en 2014 pasar por el quirófano para quitarse los senos. Advertisement 8 of 10 Mezcalent Ana Martin “No me gusta usar brassiere, nunca lo usé y ya de grande no voy a andar en onda sexy. Fue una decisión propia porque yo creo que uno tiene que ir tomando su personalidad y quiero ir creciendo con mi edad ya que ya pasó mi sensualidad”, explicó Ana Martin en el programa Todo para la mujer. Advertisement 9 of 10 Mezcalent Consuelo Duval Tras incrementar su talla en 2005, la actriz y comediante mexicana se arrepintió años después de su aumento de senos y optó por quitarse los implantes y volver a su tamaño original. Advertisement 10 of 10 Mezcalent Consuelo Duval “Odiaba tener cosas extrañas en mi cuerpo”, declaró entonces a un medio mexicano la que fuera protagonista de la exitosa serie de Televisa La familia P. Luche (2002). Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

