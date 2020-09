Jennifer López, Zoë Saldaña y otras celebridades latinas en la campaña #VoteLikeAMadre La nueva campaña #VoteLikeAMadre insta a las madres a apoyar por el bien de sus hijos a candidatos que combatan el cambio climático. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Famosas madres latinas como Jennifer López, Zoë Saldaña y Salma Hayek se unieron al lanzamiento de la nueva campaña #VoteLikeAMadre, que insta a las madres a apoyar por el bien de sus hijos a candidatos que combatan el cambio climático. En una entrevista virtual con el actor y dramaturgo puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, la Diva del Bronx dijo que es importante estar al tanto de cuáles son los proyectos sociales de los líderes políticos, sobretodo en cómo impactan a las generaciones futuras. "Estamos haciendo la promesa con nuestros hijos que este noviembre votaremos pensando en el futuro de nuestros hijos", dijo López. "Puede que no te guste la política, pero adivina qué: si no actuamos ahora, a nuestros hijos no les gustará tener que quedarse adentro todo el verano porque hace demasiado calor para jugar afuera o tener aire limpio para respirar. Si no hacemos algo ahora, nuestros hijos serán los que se verán obligados a arreglar nuestro desorden". Sobre esta iniciativa, la presidenta y CEO de Latino Victory Project, Nathalie Rayes, resaltó la importancia de dejar a la generación de sus hijos un planeta con recursos abundantes y agregó que es un orgullo que latinos como López y Miranda se unan en este proyecto. "Jennifer López y Lin-Manuel son dos de los artistas latinos más influyentes en la actualidad. Su trabajo como artistas y defensores de la justicia social ha inspirado a millones de personas, y continúan esforzándose por hacer de nuestro mundo un lugar mejor para vivir”, dijo. La actriz mexicana Salma Hayek se unió a la campaña con una foto en la que promete a su hija Valentina “votar como una madre” el próximo 3 de noviembre. “Mi instinto materno me hace soñar para mis hijos el mejor futuro que les pueda dar. Pero con el deterioro del medio ambiente me preocupa qué tipo de mundo van a heredar nuestros hijos y nietos. Acompáñenme en la lucha para el medio ambiente haciendo la promesa del dedito a nuestros hijos y votar como una madre el 3 de noviembre”, escribió. La actriz de raíces dominicanas Zoë Saldaña también compartió una adorable imagen en la playa junto a sus hijos y aseguró que también votará pensando en proteger el futuro del planeta. La cantante Joy Huertas, del dúo Jessy y Joy, y la presentadora de televisión María Elena Salinas, que será parte del encuentro Poderosas Virtual 2020, también dijeron presente e invitaron a las madres a también hacer esta promesa con sus hijos. La campaña asegura que la comunidad latina ha sido una de las más afectadas por el cambio climático, ya que el 55 por ciento de los latinos viven en estados como Texas, Arizona y Florida que ya experimentan desastres naturales como sequías y e inundaciones agravadas por las altas temperaturas. "Estamos en un punto de inflexión que requiere una acción audaz, y eso significa elegir candidatos que sean feroces partidarios de las leyes de protección ambiental y que prometan combatir el cambio climático", dijo Rayes en un comunicado de prensa. Para obtener más información sobre #VoteLikeAMadre, visite el sitio web de la campaña.

