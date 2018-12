Durante un viaje a Puerto Rico, la actriz colombiana Ximena Duque deslumbró con un bikinazo que compartió en Instagram. Fotografiada en una playa de Culebra, Duque presumió su cuerpazo. Duque subió aproximadamente 30 libras, unos 15 kilos, durante su embarazo de su hija Luna, quien nació en enero y ya ha recuperado su esbelta figura. Cuando la han criticado los haters, la estrella de telenovelas ha sabido ponerlos en su lugar. “Soy un sueño de mujer para mi esposo y mi familia y eso es lo que me importa y ahí es donde radica lo importante”, se defendió en redes. “Ellos me ven como un sueño de mujer porque yo soy una mujer trabajadora, echada para adelante, buena mujer, buena esposa. Me desvivo por ellos y al final es por ellos que me tengo que desvivir”.